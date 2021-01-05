ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Bitcoin'in uzun vadede değerini 5'e katlayacağını söyledi. Bunun için Bitcoin'in volatilitesinin altın volatilitesiyle birbirine yaklaşması gerektiği ve bunun hemen gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Özellikle 2020'nin sonlarında değerine değer katan, 2020'ye 7 bin dolar seviyesinde başlayıp yıl sonunda 29 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin'in değer artışının devam edeceği belirtiliyor. Üstelik bu tahmin, ABD yatırım bankası JPMorgan'dan geliyor.

Bloomberght'de yer alan habere göre JPMorgan Chase & Co., dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin'in uzun vadeli hedefinin 146 bin dolar olduğunu söylüyor. Ancak JPMorgan stratejistleri, bunun gerçekleşmesi için daha fazla kurumsal yatırımı cezbetmesi gerektiğini ve bunun da zaman alacağını söylüyor.

Bitcoin, değer kazanmaya devam mı edecek?

Bitcoin'in söz konusu değerlere ulaşması için altının volatilitesine yaklaşması gerektiği ancak bu volatilitelerin birbirine yaklaşmasının muhtemelen hızlı olmayacağı ve yıllarca sürebileceği belirtiliyor. Yani teorik olarak biçilen 146 bin dolarlık fiyatın, uzun vadeli olacağı altı çizilerek belirtiliyor.

Hafta sonunda 34 bin dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, pazartesi gününe %17'lik değer kaybıyla başladı ki 2020 Mart ayından bu yana kripto paranın yaşadığı en sert düşüş oldu. Yaşanan bu sert düşüş, dünyanın en büyük kripto parasının oldukça dalgalı bir seyir izleyebileceğini bir kez daha hatırlatmış oldu.

Bitcoin'deki yükselişin sürdürülemez olduğunu söyleyen stratejistler "Mevcut spekülatif çılgınlığın Bitcoin'in fiyatını 50 bin - 100 bin dolar arasındaki piyasa görüşüne doğru itebileceğini ihtimal dışı bırakmamakla birlikte, bu fiyat seviyelerinin sürdürülemez olacağına inanıyoruz" dedi.

Bitcoin, şu an 32 bin 816 dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca popüler altcoin'lerden bir tanesi olan Ethereum, 1.086 dolar bandında seyrediyor.