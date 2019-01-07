Black Desert, Xbox One İçin Erken Erişime Girdi

Rol yapma oyunu Black Desert, Xbox için erken erişime girdi. Oyunun Ultimate Edition'ın erken erişim fiyatı 285 TL.

Black Desert, üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir aksiyon oyunu. Oyunu genel olarak ‘sandbox’, çok oyunculu ve oyunculara büyük bir özgürlük alanı tanımlayan rol yapma oyunu olarak tanımlayabiliriz. Bu oyunda başarılı olmak istiyorsanız keşfetmeyi ve düşmanlarla mücadele etmeyi seviyor olmanız gerekiyor.

Birkaç gün önce, oyunun idari yapımcısı Jae-Hee Kim oyunla ilgili gelecek planlarını açıkladı. Duyuruda en dikkat çeken maddelerden bir tanesi Shadow Arena adı verilen Battle Royal modu oldu. Shadow Arena’da tüm oyuncular Black Spirit olarak başlıyor ve düşen maceracılara sahip olması gerekiyor.

Şirket bugün erken erişim seçeneklerini aktif hale getirdi ve erken erişimde seçilebilecek birkaç farklı seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Ultimate Edition. Bu seçenek oyunculara 72 saat önce oyuna erişim sağlarken, birçok farklı bonus seçenek de sunuyor. Ultimate Edition’ın erken erişimdeki fiyatı 285 TL. Oyunun Standart Edition’ı ise 65 TL. Standart sürümde bir gün önce oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Oyun, Ultime Edition sürümüne sahip olanlar için 1 Mart tarihinde aktif hale gelecek.

Black Desert’in asıl hedefi, 4K özelliğine sahip Xbox One X cihazlar.