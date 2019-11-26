Black Friday İndirimleri İçin Sosyal Medyada Yapılan 20 Efsane Yorum

2 dk okuma süresi
134
62
6
4
3
Dünyada bir alışveriş kültürü olan Black Friday indirimleri ülkemizde de bu hafta yapıldı ancak yapılan 'indirimler' birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Biz de gelen tepkilerden en iyilerini sizler için derledik.

Tüm dünyada bir alışveriş kültürü hâline dönüşmüş olan Black Friday (Kara Cuma) indirimleri bu hafta ülkemizde de gerçekleşti. Büyüklü küçüklü bütün satış platformları ve mağazalarda indirimler uygulandı ve insanlar bu indirimlerden faydalanmak üzere yarışa girdi.

Ülkemizde Kara Cuma ismi yerine genellikle Muhteşem Cuma, Efsane Cuma ya da Efsane Günler olarak hitap edilen Black Friday indirimleri, birçok tepkiye neden oldu. Çoğu internet sitesinin fiyatları önceden yükseltip ardından indirim yapmış gibi göstermesi, hatta bazı ürünlerin fiyatı piyasa değerinin üstünde bile tutulması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte sosyal medyada yapılan 'indirimler' için gelen yorumlar:

'İndirim':

black friday sosyal medya

İndirimlerin en net açıklaması:

black friday sosyal medya

Demek sırrı buymuş:

black friday sosyal medya

Arkadaki etiketi sökmemek indirimi daha da gerçekçi kılmış:

black friday sosyal medya

Hafıza Kartı Plus'tır o:

black friday sosyal medya

Kendi kendine silen silgi fırsatı:

black friday sosyal medya

İndirim dolabı:

black friday sosyal medya

Bu da kendi kendini temizleyen silgi:

black friday sosyal medya

İndirimleri hazmetmek zor olabiliyor:

black friday sosyal medya

black friday sosyal medya

black friday sosyal medya

Bizce yoktur:

black friday sosyal medya

Bu mu olacaktı yani?:

black friday sosyal medya

Kurşun kalemin köşeli olması orijinal fiyatını karşılıyor:

black friday sosyal medya

Kaçırılmayacak bir fırsat:

black friday sosyal medya

50 TL'lik cüzdan koduna indirim yaparak 50 TL'ye satmak:

black friday sosyal medya

Kaçırılmaması gereken bir fırsat daha:

black friday sosyal medya

Belki de alternatif bir evrene geçiş yapmışızdır ve indirim kavramı burada tamamen farklıdır:

black friday sosyal medya

En azından fiyatı bir nebze indirilmiş:

black friday sosyal medya

Ülkemizdeki durumun en net özeti:

black friday sosyal medya

Sosyal medyanın bu 'indirimlere' verdiği tepkiler tabii ki burada görülenlerle sınırlı değildi. Birçok insan bu tür 'indirimleri' dolandırıcılıkla eşdeğer tutuyordu. Bu tür indirimler için Ticaret Bakanlığı'ndan da açıklama gelmiş, tüketicileri uyarmıştı.
İLGİLİ HABER

Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte 'Black Friday' İndirimleri Hakkında Açıklama

Black Friday indirimleri hakkında daha fazla bilgi almak, bu indirim kültürünün nereden geldiğini ve sonuçlarının ne olduğunu öğrenmek için daha önce hazırladığımız yazımıza uğrayabilirsiniz.
134
62
6
4
3
Emoji İle Tepki Ver
134
62
6
4
3
En Güncel Haberler