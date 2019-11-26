Dünyada bir alışveriş kültürü olan Black Friday indirimleri ülkemizde de bu hafta yapıldı ancak yapılan 'indirimler' birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Biz de gelen tepkilerden en iyilerini sizler için derledik.

Tüm dünyada bir alışveriş kültürü hâline dönüşmüş olan Black Friday (Kara Cuma) indirimleri bu hafta ülkemizde de gerçekleşti. Büyüklü küçüklü bütün satış platformları ve mağazalarda indirimler uygulandı ve insanlar bu indirimlerden faydalanmak üzere yarışa girdi.

Ülkemizde Kara Cuma ismi yerine genellikle Muhteşem Cuma, Efsane Cuma ya da Efsane Günler olarak hitap edilen Black Friday indirimleri, birçok tepkiye neden oldu. Çoğu internet sitesinin fiyatları önceden yükseltip ardından indirim yapmış gibi göstermesi, hatta bazı ürünlerin fiyatı piyasa değerinin üstünde bile tutulması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte sosyal medyada yapılan 'indirimler' için gelen yorumlar:

'İndirim':

İndirimlerin en net açıklaması:

Demek sırrı buymuş:

Arkadaki etiketi sökmemek indirimi daha da gerçekçi kılmış:

Hafıza Kartı Plus'tır o:

Kendi kendine silen silgi fırsatı:

İndirim dolabı:

Bu da kendi kendini temizleyen silgi:

İndirimleri hazmetmek zor olabiliyor:

Bizce yoktur:

Bu mu olacaktı yani?:

Kurşun kalemin köşeli olması orijinal fiyatını karşılıyor:

Kaçırılmayacak bir fırsat:

50 TL'lik cüzdan koduna indirim yaparak 50 TL'ye satmak:

Kaçırılmaması gereken bir fırsat daha:

Belki de alternatif bir evrene geçiş yapmışızdır ve indirim kavramı burada tamamen farklıdır:

En azından fiyatı bir nebze indirilmiş:

Ülkemizdeki durumun en net özeti:

Sosyal medyanın bu 'indirimlere' verdiği tepkiler tabii ki burada görülenlerle sınırlı değildi. Birçok insan bu tür 'indirimleri' dolandırıcılıkla eşdeğer tutuyordu. Bu tür indirimler için Ticaret Bakanlığı'ndan da açıklama gelmiş, tüketicileri uyarmıştı.

Black Friday indirimleri hakkında daha fazla bilgi almak, bu indirim kültürünün nereden geldiğini ve sonuçlarının ne olduğunu öğrenmek için daha önce hazırladığımız yazımıza uğrayabilirsiniz.