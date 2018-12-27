5 Saatlik Black Mirror: Bandersnatch'in Fragmanı Yayınlandı

Netflix, bilim-kurgu dizisi Black Mirror'ın bağımsız filmi Black Mirror: Bandersnatch'in fragmanını yayınladı ve yayın tarihini açıkladı.

İlk kez Aralık 2011 tarihinde yayınlanan ve o günden bu yana bilim-kurguya bambaşka bir bakış açısı getiren Black Mirror’ın bağımsız filmi Black Mirror: Bandersnatch’in fragmanı yayınlandı. Netflix fragmanla birlikte filmin yayınlanma tarihini de açıklamış oldu.

Genç bir programcının başından geçen olayların işleneceği filmin 5 saat uzunluğa sahip olması bekleniyor. Ayrıca söylentiler, filmin interaktif olacağı ve seyircilerin seçimlerine göre ilerleyeceği yönünde. Dolayısı ile 5 saat, filmin tam uzunluğu olmayabilir.

Netflix’in filmle ilgili açıklaması şu şekilde; 1984 yılında genç bir programcı, kapsamlı bir fantastik romanı video oyun olarak uyarlarken gerçekliği sorgulamaya başlar ve çok geçmeden kendini akıl almaz bir mücadelenin içinde bulur.

Black Mirror, daha önce ekranlara yansıttığı bilim-kurgu hikayeler ile izleyicileri bambaşka fütüristik dünyaların içine sokmayı başarmıştı. 28 Aralık’ta (Yarın) yayınlanacak Black Mirror: Bandersnatch’ten de bundan daha azı beklenmiyor.

Başrollerinde Will Poulter, Craig Parkinson, Alice Lowe ve Asim Chaudhry’nin bulunduğu filmin yönetmenliğini David Slade üstlendi. Black Mirror: Bandersnatch fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.