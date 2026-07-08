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Kia EV3 Alınır mı? Menzili, Donanımı ve Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

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Kia EV3 alınır mı sorusunu resmi teknik bilgiler, Long Range ve Standard Range batarya seçenekleri, donanım farkları, güvenlik sistemleri, şarj süreleri, ikinci el piyasası ve kullanıcı profili açısından detaylıca inceliyoruz.

Kia EV3 Alınır mı? Menzili, Donanımı ve Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Elektrikli kompakt SUV arayanlar için Kia EV3, yalnızca menzil iddiasıyla değil, donanım seviyesi ve aile kullanımına dönük pratikliğiyle de dikkat çeken modellerden biri. Özellikle Long Range batarya seçeneği, EV3’ü şehir içi elektrikli otomobil algısının biraz dışına taşıyor.

“Kia EV3 alınır mı?” sorusunun cevabı, kullanıcının şarj alışkanlığına, bütçesine ve donanım beklentisine göre değişiyor. Çünkü EV3 kağıt üzerinde güçlü; fakat fiyat, ikinci el hızı ve bazı ekipmanların üst paketlere bağlı olması karar aşamasında dikkat istiyor.

İçerikten Görseller

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Kia EV3 dış tasarımı

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Kia EV3 dışarıdan bakıldığında markanın EV9 ile başlattığı köşeli ve fütüristik SUV çizgisini daha kompakt bir gövdeye taşıyor. Ön bölümde ince ışık imzası, dikey far düzeni ve kapalı elektrikli araç yüzeyi öne çıkarken, genel duruş klasik küçük SUV’lardan daha teknolojik görünüyor.

Arka tarafta dik kesimli bagaj kapağı, güçlü omuz çizgisi ve geniş stop mimarisi EV3’e olduğundan daha büyük bir hava kazandırıyor. GT-Line versiyonunda 19 inç jantlar, daha belirgin dış detaylar ve sportif dokunuşlar tasarımı daha iddialı hale getiriyor.

Ölçüler ve dış detaylar

Özellik Detay
Uzunluk 4.300 mm / GT-Line 4.310 mm
Genişlik 1.850 mm
Yükseklik 1.560 mm / GT-Line 1.570 mm
Aks mesafesi 2.680 mm
Yerden yükseklik 140 mm / GT-Line 147 mm
Bagaj hacmi 460 litre
Koltuklar yatınca 1.251 litre
Ön bagaj 25 litre
Jant ölçüsü 17 inç / GT-Line 19 inç
Lastik ölçüsü 215/60 R17 / GT-Line 215/50 R19

Boyut tarafında EV3’ün en güçlü yanı, kısa olmayan aks mesafesi ve 460 litrelik bagaj hacmi. 25 litrelik ön bagaj da kablo taşıma gibi küçük ama günlük hayatta işe yarayan bir alan yaratıyor. Bu yönüyle EV3, sadece tasarım odaklı değil, paketleme anlamında da düşünülmüş bir elektrikli SUV.

Kia EV3 iç tasarımı

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Kia EV3’ün kabini, dış tasarım kadar dikkat çekici ama daha sakin bir kullanım mantığına sahip. 12,3 inç dijital gösterge, 12,3 inç multimedya ekranı ve 5,3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesiyle geniş ekranlı bir kokpit düzeni sunuluyor. Bu yapı, EV3’ü teknoloji algısı yüksek bir model haline getiriyor.

Kabin tarafında asıl önemli nokta yalnızca ekran boyutu değil, yaşam alanı hissi. 2.680 mm aks mesafesi, düz zeminli elektrikli mimari ve kaydırılabilir ön konsol gibi detaylar EV3’ün içeride ferah algılanmasına yardımcı oluyor. Arka koltuklar 60/40 oranında katlanabiliyor.

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Kabin ve yaşam alanı

Özellik Detay
Dijital gösterge 12,3 inç Supervision ekran
Multimedya 12,3 inç dokunmatik ekran
Klima ekranı 5,3 inç dokunmatik kontrol ünitesi
Apple CarPlay / Android Auto Kablosuz destek
Klima Elektronik kontrollü çift bölgeli klima
Koltuk yapısı Kumaş / deri / donanıma göre elektrikli ve hafızalı koltuklar
Ön / arka bacak mesafesi 1.060 mm / 950 mm
Ön / arka omuz mesafesi 1.443 mm / 1.400 mm
USB girişleri Önde 2, arkada 2 adet Type-C
Bagaj 460 litre
Ön bagaj 25 litre

Donanıma göre ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı koltuklar, soğutmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj ve çevre görüş kamerası gibi detaylar devreye giriyor. Bu nedenle EV3’ün kabini, girişte sade ama üst paketlerde ciddi biçimde zenginleşen bir yapıya sahip.

Kia EV3 donanım seçenekleri

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Kia EV3 Türkiye tarafında Elegance, Prestige ve GT-Line donanım seviyeleriyle öne çıkıyor. 2026 model yılı için Elegance Long Range ve Prestige Standard Range aynı fiyat seviyesinde, GT-Line Long Range ise daha yüksek fiyat bandında konumlanıyor.

Elegance daha çok ulaşılabilir ve dengeli paket gibi dururken, Prestige konfor ve güvenlik destekleriyle güçleniyor. GT-Line ise hem görünüm hem de donanım tarafında daha üst seviye bir karakter sunuyor. Burada seçim, menzil mi donanım mı sorusuna verilen cevaba göre değişiyor.

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Donanım karşılaştırması

Donanım Elegance Prestige GT-Line
Jant 17 inç alüminyum 17 inç alüminyum 19 inç alüminyum
LED ön far Var Var Kübik LED ön far
Anahtarsız giriş ve çalıştırma Var Var Var
Sürüş modu seçimi Var Var Var
12,3" dijital gösterge Var Var Var
12,3" multimedya Var Var Var
Kablosuz CarPlay / Android Auto Var Var Var
Geri görüş kamerası Var - -
Çevre görüş kamerası - Var Var
Deri koltuklar - Var Var
Isıtmalı direksiyon - Var Var
Elektrikli / hafızalı koltuklar - Donanıma bağlı Var
Sunroof - Var Var
V2L araçtan cihaza şarj - - Var

Elegance paket, temel elektrikli SUV beklentisini karşılayan mantıklı giriş noktası gibi görünüyor. Prestige, özellikle çevre görüş kamerası, konfor ekipmanları ve gelişmiş güvenlik destekleriyle günlük kullanımda daha rahat bir deneyim sunuyor.

GT-Line ise EV3’ün en gösterişli ve donanımlı tarafı. 19 inç jantlar, sportif direksiyon, üst seviye aydınlatma, gelişmiş park ve konfor ekipmanları bu paketi daha özel hale getiriyor. Fakat fiyat farkı belirgin olduğu için yalnızca “en dolusu olsun” diyen kullanıcıya hitap ediyor.

Kia EV3 güvenlik ve sürüş destek özellikleri

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Kia EV3 güvenlik tarafında zengin bir ekipman listesiyle geliyor. Resmi donanım tablosunda Stop & Go özellikli akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, şerit takip, şeritte kalma, akıllı hız limiti asistanı, ISOFIX ve çoklu hava yastığı yapısı yer alıyor.

Euro NCAP tarafında EV3, 2025 testlerinde 4 yıldız aldı. Alt kırılımlarda yetişkin yolcu koruması %83, çocuk yolcu koruması %84, hassas yol kullanıcıları koruması %77 ve güvenlik destek sistemleri %67 olarak açıklandı.

Güvenlik sistemleri

Özellik Durum
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Var
Yan ve perde hava yastıkları Var
Orta konsol hava yastığı Var
ISOFIX bağlantıları Var
Stop & Go akıllı hız sabitleyici Var
Ön çarpışma engelleme asistanı Donanıma göre FCA-1.5 / FCA-2.0
Şerit takip asistanı Var
Şeritte kalma asistanı Var
Akıllı hız limiti asistanı Var
Kör nokta görüntüleme Prestige / GT-Line
Kör nokta çarpışma önleme Prestige / GT-Line
Arka park çarpışma önleme Prestige / GT-Line
Uzaktan akıllı park asistanı Prestige / GT-Line
Euro NCAP 4 yıldız, 2025 testi

Destekli sürüş tarafında EV3 güçlü bir güvenlik teknolojisi altyapısı sunuyor. Ancak bu sistemlerin tümünün her donanımda aynı kapsamla sunulduğunu varsaymamak gerekir; özellikle kör nokta, çevre görüş, uzaktan park ve gelişmiş çarpışma önleme sistemlerinde paket farkı belirleyici oluyor.

Kia EV3 performans ve motor özellikleri

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Kia EV3’te tüm versiyonlarda kalıcı mıknatıslı senkron elektrik motoru kullanılıyor. Motor 150 kW güç, 204 PS maksimum güç ve 283 Nm tork üretiyor. Yani performans farkı motordan çok batarya, ağırlık, jant ve donanım seviyesine göre şekilleniyor.

Standard Range versiyonlar 58,3 kWh batarya ile gelirken Long Range versiyonlarda 81,4 kWh batarya yer alıyor. WLTP menzil tarafında en yüksek değer Elegance Long Range’de 604 km olarak veriliyor; GT-Line Long Range ise 584 km menzil sunuyor. Bu değerlerin gerçek kullanımda sürüş tarzı, hava sıcaklığı ve rota yapısına göre değişeceğini unutmamak gerekiyor.

Motor, batarya ve menzil seçenekleri

Özellik Elegance Standard Range Prestige Standard Range Elegance Long Range GT-Line Long Range
Motor tipi PMSM PMSM PMSM PMSM
Güç 204 PS 204 PS 204 PS 204 PS
Tork 283 Nm 283 Nm 283 Nm 283 Nm
Batarya 58,3 kWh 58,3 kWh 81,4 kWh 81,4 kWh
Maksimum hız 170 km/s 170 km/s 170 km/s 170 km/s
0-100 km/s 7,5 sn 7,5 sn 7,7 sn 7,9 sn
WLTP menzil 435 km 431 km 604 km 584 km
Şehir içi WLTP 583 km 574 km 772 km 755 km
Ortalama tüketim 14,9 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km

Şarj süreleri

Şarj verisi Standard Range Long Range
Batarya kapasitesi 58,3 kWh 81,4 kWh
AC 11 kW %10-%100 5 saat 20 dakika 7 saat 15 dakika
DC 50 kW %10-%80 55 dakika 79 dakika
DC hızlı şarj %10-%80 29 dakika, 101 kW 31 dakika, 128 kW
Şarj altyapısı 400V 400V

Performans karakteri açısından EV3 hızlı ama sportif iddiası yüksek bir model değil. 204 PS güç ve 283 Nm tork günlük kullanımda canlı kalkışlar sağlıyor. Ancak maksimum hızın 170 km/s ile sınırlandırılması, bu otomobilin asıl odağının uzun menzil ve verimli kullanım olduğunu gösteriyor.

Kia EV3'ün avantajları

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Kia EV3’ün en güçlü avantajı, kompakt SUV gövdesinde yüksek menzil sunabilmesi. Özellikle 81,4 kWh Long Range batarya, şehirler arası kullanımda daha az şarj planı yapmak isteyen sürücüler için önemli bir artı. Bu yönüyle EV3, yalnızca şehir içi kullanıma odaklanan elektrikli modellerden ayrışıyor.

Bir diğer güçlü taraf, iç mekânın kullanışlı tasarlanmış olması. 460 litrelik bagaj, 25 litrelik ön bagaj, geniş ekranlı kokpit, kablosuz telefon bağlantısı ve güçlü güvenlik donanımı EV3’ü aile kullanımı için mantıklı hale getiriyor.

EV3’ün Türkiye açısından önemli avantajlarından biri de Kia markasının servis ağı ve garanti algısı. Elektrikli otomobilde kullanıcıların yalnızca menzile değil, satış sonrası desteğe de baktığını düşünürsek, Kia’nın pazardaki bilinirliği EV3’ün güven veren taraflarından biri sayılabilir.

Kia EV3'ün dezavantajları

Kia EV3’ün ilk dezavantajı fiyat ve donanım dağılımı tarafında ortaya çıkıyor. Bazı versiyonların birbirine yakın fiyat seviyesinde konumlanması, kullanıcıyı menzil ve donanım arasında düşünmeye zorluyor. GT-Line Long Range ise daha yüksek fiyatıyla daha dar bir kitleye hitap ediyor.

İkinci nokta, bazı gelişmiş konfor ve güvenlik özelliklerinin üst paketlerde yoğunlaşması. Çevre görüş kamerası, kör nokta destekleri, uzaktan akıllı park asistanı ve GT-Line’a özel bazı detaylar herkes için standart değil. Bu nedenle yalnızca baz fiyat üzerinden karar vermek yanıltıcı olabilir.

Bir başka konu da şarj mimarisi. EV3’ün 400V altyapısı ve 101-128 kW aralığındaki DC hızlı şarj kapasitesi günlük kullanım için yeterli görünse de, çok daha yüksek güçlü şarj mimarisi arayan kullanıcılar için sınıfının en hızlısı sayılmaz. Uzun yol yapan kullanıcıların bu noktayı kullanım alışkanlığına göre değerlendirmesi gerekir.

Kia EV3'ün ikinci el piyasası nasıl?

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Kia EV3 Türkiye’de yeni sayılabilecek bir model olduğu için ikinci el piyasası henüz uzun yıllardır satılan hibrit veya içten yanmalı SUV’lar kadar oturmuş değil. Buna rağmen ilan verileri, modelin “piyasası hiç oluşmamış” bir otomobil olmadığını gösteriyor.

EV3 için ikinci el tarafında en avantajlı kombinasyonun Long Range bataryalı, düşük kilometreli ve temiz geçmişli araçlar olması beklenebilir. Çünkü elektrikli otomobil kullanıcıları ikinci elde özellikle menzil, batarya sağlığı, garanti durumu ve şarj geçmişi gibi noktalara daha fazla dikkat ediyor.

Bu tabloya göre EV3’ün ikinci elde talep görme potansiyeli var; fakat “çok hızlı satılır” demek için erken. Long Range bataryalı, temiz geçmişli, düşük kilometreli ve makul fiyatlı araçların daha kolay alıcı bulması beklenebilir. GT-Line ise donanımı güçlü olsa da yüksek fiyatı nedeniyle daha dar bir alıcı kitlesine hitap edebilir.

Editör notu: Kia EV3 alınır mı? Kim için uygun, kim için uygun değil?

Kia EV3; evde veya işte düzenli şarj imkânı olan, şehir içinde sessiz ve ekonomik kullanım isteyen, zaman zaman uzun yola çıkan ve yüksek menzilli kompakt elektrikli SUV arayan kullanıcılar için mantıklı bir seçenek. Özellikle Elegance Long Range, menzil-fiyat dengesi açısından öne çıkan versiyon gibi duruyor.

Buna karşılık en hızlı ikinci el dönüşünü isteyen, şarj altyapısına erişimi sınırlı olan veya fiyatı daha düşük içten yanmalı SUV alternatifleriyle kıyas yapan kullanıcı için EV3 ilk tercih olmayabilir. Elektrikli otomobile geçişte planlama istemeyen kullanıcılar, satın almadan önce şarj rutininin kendilerine uyup uymadığını netleştirmeli.

Türkiye’de Kia EV3’ün rakipleri arasında BYD Atto 3, Volvo EX30, Peugeot e-2008, Hyundai Kona Electric ve Togg T10X gibi elektrikli SUV/crossover modelleri düşünülebilir. Bu modellerin her biri farklı bir fiyat, menzil, marka algısı ve donanım dengesi sunduğu için EV3’ü değerlendirirken doğrudan kullanım senaryosuna göre karşılaştırma yapmak daha doğru olur.

Sonuç olarak Kia EV3 alınır mı sorusuna verilecek en dengeli cevap şu olur: Uzun menzil, modern kabin, güçlü donanım ve aile kullanımına uygun elektrikli SUV arayanlar için EV3 kesinlikle değerlendirilmeli. Fakat satın alma kararı, donanım seviyesi ve şarj alışkanlığı netleştirildikten sonra verilirse çok daha sağlıklı olur.

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