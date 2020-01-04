Tuşlu akıllı telefonlarıyla tanınan BlackBerry, uzun zamandır heyecanla beklenen elektrikli motosiklet Hypersport Pro'nun yardımcı pilot sistemini geliştirdi. Sürücü koruma ve bilgilendirme üzerine birçok özelliğe sahip motosiklet CES 2020 dahilinde tanıtılacak.

Uzun zamandır beklenen elektrikli motosiklet Hypersport Pro, ilk haberleri yayınlandığından beri çevre dostu hız tutkunlarının ilgisini kendi üzerinde toplamayı başardı. Damon Motorcycles şirketinin geliştirdiği araç, yakın zamanda duyurulan yeni bir özelliğiyle yine ilgi odağı olmayı başardı.

Üretici Damon Motorcycles dün yaptığı açıklamada Hypersport Pro’nun BlackBerry destekli olacağını duyurdu. Motosikletin ikinci pilotluğunu üstlenecek olan BlackBerry, aracın kaza yapmasını önleyecek.

BlackBerry ne zamandır taşıtlar için yardımcı pilot sistemi geliştiriyor?

Tuşlu akıllı telefon üreticisi BlackBerry’nin bir motosiklet için kaza önleyici teknolojiler geliştirmesi kulağa garip geliyor olabilir. Ancak BlackBerry’nin QNX sistemi zaten 150 milyondan fazla aracın içerisinde bulunuyor. Toyota, Audi gibi birçok markanın araçlarında kullandığı sistem; kullanıcılara bilgilendirme, destek ve güvenlik alanlarında kolaylıklar sağlıyor.

Damon’un açıklamalarına göre yardımcı pilot sistemi radar, kameralar, görsel olmayan sensörler ve 360 derecelik bir kamera ile çalışacak. Herhangi bir kaza tehlikesi bu algılayıcılar tarafından saptandığı taktirde sistem, sizi gidon titreşimleri ve panel ışıkları yoluyla tehlikeye karşı uyaracak ve olası bir kazaya engel olmuş olacak.

Hypersport Pro’nun bir diğer özelliği ise aracı tek tuş sayesinde duruma göre şekillendiren Shift özelliği olacak. Shift sayesinde gidon, ayaklıklar, ön cam ve koltuk sürücünün isteği ve sürüş şekli doğrultusunda tek tuş ile ayarlanabilecek.

Aracın açıklanmamış özelliklerini ne zaman duyacağız?

Damon, henüz aracın hızıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Aracın prototipi Halo’nun elektrikli motorunda Yamaha R1’in motor iskeleti kullanılmıştı. Ancak hızlı olacağı düşünülen Hypersport Pro’nun hızıyla ilgili kesin bir sonuca varılmış değil.

Damon Motorcycles Hypersport Pro’nun prototipini CES 2020 dahilinde tanıtacak. Aynı zamanda BlackBerry standında motorun VR simülasyonunu meraklılara sunacak olan şirket aynı zamanda ön sipariş alımına da burada başlayacak. Fiyatı henüz bilinmeyen motosikletin ön satışına 7 Ocak’ta başlanacak.