Blizzard: "Mobil Oyun Geliştirmekten Vazgeçmeyeceğiz"

Dün gelen tepkileri iyi karşılayamadığını sizlerle tartıştığımız Blizzard, üzerinden bir gün dahi geçmeden oyuncuları çıldırtacak yeni bir açıklama yaptı.

Blizzard'ın oyun geliştiren yönetim kadrosundan Allen Adham, yaptığı açıklamalarla Diablo hayranlarını bir kere daha küplere bindireceğe benziyor. Diablo Immortal'a gelen eleştirilere cevap veren Adham, mobil oyun geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Adham, mobil oyun teknolojisinin bugün geldiği konumda PC ve konsollarla kapışabilecek seviyede olduğunu açıkladı. Adham sözlerine şöyle devam etti:

"Birçoğumuz son birkaç yılda oyun oynarken, masaüstü bilgisayarlardan mobil platformlara kaymış durumdayız. Şu sıralar en iyi geliştiricilerimiz yeni mobil oyunlar üzerinde çalışıyor. Diablo Immortal gibi bazı oyunlarımızda dışardan yapımcılarla da çalışıyoruz. Gelecekte bu konu hakkında önemli açıklamalar yapacağız."

Blizzard, bu açıklamalarla 'Bir şirket, sevenleri tarafından düştüğü kötü bir durumdan nasıl çıkamaz?' dersi veriyor adeta. Dün sizlere Blizzard'ın Immortal duyurusunun neden bir fiyaskoya dönüştüğünden bahsetmiştik. Bugün gelen bu açıklamalar ne kadar haklı olduğumuzu gösterir nitelikte.