Diablo Immortal Duyurusunun Fiyasko Olmasının 4 Gerekçesi

Blizzcon etkinliği sonrası adeta bir linç kampanyasına dönüşen Diablo Immortal duyursunun niye başarısız olduğuna değiniyoruz.

Olası bir Diablo 4 duyurusuyla oyuncuları heyecanlandıran Blizzard, 'Çarşıdan aldım Diablo 4, eve geldim Immortal' etkisi yaratınca büyük bir kargaşa çıkmıştı. YouTube videosu dislike rekorları kıran Diablo: Immortal'ın neden bu kadar tepki çektiğine değiniyoruz.

1. Duyurunun Kendisi

Blizzard'ın sene boyu en çok beklenen etkinliklerden birinde, özellikle de açılış seremonisinde bir mobil oyun duyurması zaten başlı başına bir hata. Çoğunlukla zaten PC ve konsol oyuncuları tarafından takip edilen bir etkinlik için çok büyük bir yanlış.

2. Tepkilere Karşı Verilen Gereksiz Tepki

Oyun dünyasının gizli kurallarından biridir: Topluluk bir konuda bir şeyi işaret ediyorsa, buna karşı gelmek yerine oyuncuların suyuna gitmek gerekir. Blizzard, gelen tepkilere yumuşak bir geri dönüş yapmak yerine Immortal'ı savunmaya ve 'büyük bir duyuru' olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti.

3. Diablo Immortal Hiç de İyi Tanıtılmadı

İnsanların Immortal'a tepki vermesinin yegane sebebi zaten mobil oyun olmasıydı. Ancak bir mobil oyun dahi insanları heyecanlandırabilir. Buna karşın Blizzard oyuna dair ne adam akıllı bir bilgi verdi ne de bir oynanış videosu paylaştı. Bu bağlamda gelen tepkileri geri püskürtecek hiçbir materyal yok.

4. Blizzard Kendi Efsanesinin Kurbanı Oldu

Dürüst olalım: Bugün EA Games, bir konferans sırasında çok beklenen bir oyunundan hiç bahsetmeden sadece mobil versiyonunu duyursa hiçbirimiz şaşırmayız. Nitekim 'Challenge Everything!' sloganıyla (Her şeye kafa tut!) iş yapan bir firmadan söz ediyoruz. Ancak Blizzard bunca yıl hep oyuncuların gönlünde yer etmiş, bugüne dek yaptığı işlerle çok nadir hayal kırıklığı yaratmış bir firma. Bu derece oyuncuların sevdiği bir firmanın böyle bir hamle yapması oldukça üzücü oldu.