Diablo 4'ün Videosu Son Anda Blizzcon'dan Geri Çekilmiş

Blizzcon etkinliğinde Diablo'ya dair sadece bir mobil oyun videosu gelmesi sonrasında sular bir türlü durulmuyor.

Dün sizlerle paylaştığımız üzere, Diablo Immortal'ın sinematik fragmanı dislike yağmuruna tutulmaya devam ediyor. Hem yorumlarda hem de sosyal medyada Blizzard'a tepkiler çığ gibi büyürken, Diablo ile ilgili ilginç bir haber daha ulaştı elimize.

Söylenenlere göre Blizzard'ın kurucu ortaklarından Allen Adham'ın Blizzcon öncesinde bir video kaydettiği ve bu videoda Diablo 4 hakkında konuştuğu belirtiliyor. Buna göre son anda planlarda bir değişiklik olmuş ve videonun yayınlanmamasına karar verilmiş.

2012 yılının Mayıs ayında piyasaya çıkan Diablo III, Mart 2014'te Reaper of Souls DLC'sine kavuşmuştu. O günden beri devam eden beklentiler sonunda bir mobil oyunla karşılaşmak elbette serinin hayranlarını çıldırttı. Siz ne düşünürsünüz bilemiyoruz ama bu haberin 'ya biz zaten Diablo 4 duyuracaktık, kızmayın ağalar!' tarzında bir gaz alma çabası olduğunu da düşünmüyor değiliz.