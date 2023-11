Görünüşe göre Blizzard patronu, Microsoft'un olaylı geçen Activision Blizzard'ı satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ne olacağını bilmiyor.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma süreci oldukça karmaşık olmasına rağmen başarıyla sonuçlanmıştı. Anlaşmanın değerinin 69 mlyar dolar olduğu açıklanmıştı. Ortada bu kadar büyük bir anlaşma olmasına rağmen sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda çok fazla bilgi yok, hatta Blizzard'ın patronu Mike Ybarra bile bu konuda bir bilgiye sahip değil.

BlizzCon 2023'te The Verge'e bir röportaj veren Ybarra, şirkette tam olarak ne gibi değişiklikler olacağından emin olmadığını ifade etti. Yine de Ybarra bu durumdan hiç de rahatsız gibi durmuyor. Ybarra daha çok şirketi için yeni bir dönemin başlamasına odaklanıyor.

Ybarra: "Her zamanki işlere devam"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ybarra, Microsoft'un oyun departmanının başındaki isim olan Phil Spencer'ın iş yapma şeklinin ekip ve kültür oluşturma ve yaratıcı özgürlük verme açısından Blizzard'a daha öncekinden çok daha fazla bağımsız stüdyo hissi getirdiğini söylüyor. Şu anda ise firmanın "Her zamanki işlere devam ettiğini" ifade eden Blizzard patronu, Microsoft'un kendileriyle iş hakkında konuşmadığını belirtti. Ybarra o görüşmede insanlarla tanıştıklarını ancak hiç iş konuşmadıklarını söyledi.

Xbox tarafından gelen açıklamalarda, 2024'e kadar Xbox çatısı altında yeni bir Activision Blizzard oyunu beklemememiz söylenmişti. Activision Blizzard'ın zaten elinde kontrol etmesi gereken çok fazla marka bulunurken Microsoft müdahale etmeyi tercih etmemiş olabilir. Diablo IV, Overwatch 2, Worldsoul Saga başlığı altında çıkacak World of Warcraft ek paketleri ve yeniden yapılandırılacak Overwatch e-spor çalışmaları ile firmanın eli dolu.

Ybarra, Blizzard'ın şu anda üzerinde çalıştığı her projeyi tamamlayabileceğini ifade ederken, bugün gösterdikleri hiçbir şeyi piyasaya sürmek için 10 yıl beklemeleri gerekmeyeceğini belirtti. Oyuncuların sabırsız olduğunu söyleyen Ybarra, oyuncuların her günün her saatinde yeni içerikler istediğini ve kendilerinin de seviyeyi düşürmeden bu beklentileri karşılamaya çalıştığını ifade etti.

Blizzard, mobil pazarına odaklanacak.

Ybarra ayrıca firmanın farklı markalar da oluşturabileceğini belirtirken, mobil oyun pazarına da odaklandı. Warcraft Rumble ve Diablo Immortal ile mobil pazarında yer alan firmanın bu alanda hırslı olduğunu, Ybarra'nın "Mobil bizim için hiper büyüme alanı oldu. Markalarımızı her yerde görmeyi çok isterim." ifadelerinden de anlamak mümkün.

Son dönemde Activision Blizzard bazı sorunlarla karşı karşıyaydı. Şirket yönetimi reddediyor olsa da ayrımcılık ve taciz suçlamaları firmayı zor durumda bırakmıştı. Blizzard yakın zamanda ayrımcılıkla mücadele etmek için Pamela Burga'yı kadrosuna katmıştı. Ayrıca Çin'de de Ocak ayından bu yana Activision Blizzard oyunlarına erişim yasaklanmış durumda. Ybarra, gelecekte ülkeye geri dönmek istediklerini ifade ediyor.