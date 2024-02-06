X benzeri "merkeziyetsiz" sosyal medya platformu Bluesky, bir yılın ardından betadan çıkarak herkes için kullanıma sunuldu. Artık Blueksy'ı kullanmak için bir davetiyeye ihtiyacınız yok.

Şimdilerde X olarak isimlendirilen Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in de arkasındaki isimlerden olduğu Bluesky isimli platform, 2023 yılının şubat ayında İOS için, nisan ayında ise Android için beta olarak çıkış yapmıştı. Platform, şu ana kadar sadece davetiyeyle kullanılabiliyordu. Yani her isteyen giremiyor, sadece davetiye kodu olanlar erişebiliyordu.

Bugün ise bu konuda için büyük bir gelişme yaşandı. Platformun bir yılın ardından kapalı betadan çıkarak herkes için kullanıma sunulduğu duyuruldu.

Şimdilik Türkçe desteği yok

Şu an iOS veya Android üzerinden Bluesky uygulamasını indirip davetiye gerekmeden kaydolmanız mümkün. Uygulamanın şu an için Türkçe dil desteğine sahip olmadığını belirtelim. İlerleyen zamanlarda eklenebileceğini tahmin edebiliriz. Şimdilik İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Japonca dahil 11 dil var.

Bluesky nasıl bir uygulama?

Bluesky, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak “merkeziyetsiz” bir yaklaşım sergilemesiyle biliniyor. Mikroblog uygulaması olmasıyla ve özellikleriyle genel anlamda X ve Threads’e benzediğini söyleyebiliriz. Ana akışta diğer kullanıcıların paylaştığı gönderileri görebiliyorsunuz. Beğenme, yorum yapma ve retweet benzeri bir özellik Bluesky’da da var.

Akış, “Takip Ettiğiniz Kişiler”, “Keşfet” ve “Sizin İçin” bölümlerine sahip. Buna ek olarak alt tarafta arama, diğer akışları keşfetme, bildirimler ve profil sekmeleri bulunuyor. Akış sekmesi, farklı konularda başkaları tarafından oluşturulan özel akışları içeriyor. CEO’su Jay Graber’e göre şu anda 25 bin civarı özel akış mevcut. Aldığımız ekran görüntülerinden uygulamanın nasıl gözüktüğünü görebilirsiniz.

Davetiyeli sistemle birlikte 3 milyon civarı kullanıcıya sahip olduğu söylenen Bluesky, hâlâ rakiplerine göre küçük bir platform. Bazı eksikleri de yok değil. Belki de bunların en büyüğü mesajlaşma özelliğinin olmaması. Ancak yakında tüm bu eksikleri gidermesi ve herkese sunulmasının katkısıyla büyüyeceğini düşünebiliriz. Şirketin ileride bazı özelliklerini paralı bir şekilde sunmayı planladığını da belirtelim. Fakat bu konu hakkında bir detay şimdilik yok.

Bluesky, şu anda AT Protocol isimli kendi açık kaynak standardı üzerinde çalışıyor. Bu nedenle şu anda uygulamanın direkt Bluesky tarafından oluşturulmuş tek bir sürümü var. Ancak bu yakında değişecek. Şirketin açıklamalarına göre yakında diğer geliştiricilere de açılacak. Bu da üçüncü taraf geliştiricilerin kendi Bluesky versiyonlarını oluşturmalarına olanak tanıyacak.

Bluesky nasıl kullanılır?