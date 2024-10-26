Bluesky, X Premium'a benzer bir ücretli abonelik sistemi sunacak. Kullanıcılarına daha fazla özellik ve ayrıcalıklar sağlamayı planlıyor.

Bluesky, özel özellikler sunan bir ücretli abonelik sistemi başlatmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde kullanıcı sayısını 2 milyon’dan 13 milyona çıkaran Bluesky, yeni abonelik modeliyle daha fazla özellik sunmayı hedefliyor.

Bluesky’nin operasyon müdürü Rose Wang, platformun yakında bir ücretli abonelik sunacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, yeni sistemle birlikte kullanıcılara, yüksek kaliteli videolar yükleyip izlemelerine ve çeşitli profil özelleştirme seçeneklerinden yararlanmalarına imkan tanıyan ayrıcalıklar sunulacak.

Bluesky ücretli abonelere ayrıcalık tanımayacak

Wang, Bluesky'ın abonelik hizmetinin X platformundan önemli ölçüde farklı olacağını da vurguladı: “Ücretli aboneler, uygulama içinde ekstra görünürlük veya yanlarında doğrulanmış rozetler gibi ayrıcalıklar elde etmeyecekler.”

2021 yılında merkezi olmayan AT Protokolü üzerine inşa edilen Bluesky, Twitter’ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından başlatılmıştı. Platform, X ile olan ilişkisini sonlandırarak rakip konuma geldi ve özel beta döneminden sonra kullanıcılar arasında popülarite kazandı. Özellikle Brezilya'da X’in geçici olarak yasaklanması, yüz binlerce yeni kullanıcıyı Bluesky’ye yönlendirdi.