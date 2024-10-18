Elon Musk'a Kızan Twitter Kullanıcıları BlueSky'a Geçiyor

X'in engelleme konusunda değişiklik yapması ve üçüncü parti firmalara X gönderileri üzerinden yapay zekâ eğitme hizmetini açması tepki çekiyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana mikroblog sitesi çok sayıda değişiklik geçirdi. Bu değişikliklerin en sonuncuları arasında ise engelleme özelliğinin artık pek de bir şeyi engellememesine neden olan güncelleme ve X'teki gönderilerin üçüncü partiler tarafından yapay zekâ modelleri eğitmekte kullanılabilmesini sağlayan politika değişikliği de yer alıyordu. Pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu durum pek çok kullanıcının tepkisini çekmişti.

Özellikle yeni "engelleme" özelliği artık neredeyse hiçbir şey engellememesi ile tepki çekmişti. Bu özellik ile artık engellenen kişiler, kendilerini engelleyen kişinin gönderilerini ve profilini görebilmeye devam ediyordu. Bu durum pek çok kullanıcı için bardağı taşıran son damla oldu.

Yarım milyon kullanıcı platform değiştirdi

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin kurduğu rakip platform BlueSky, çok kısa sürede binlerce yeni kullanıcı edindi. Dorsey'nin açıklamalarına göre platform ilk aşamada 100 bin yeni kullanıcı kazandı. Bu açıklamadan sadece 12 saat sonra ise platformun yeni kullanıcı sayısındaki artış 500 bini buldu.

Temel büyüme stratejisi olarak X'te mutsuz olan kullanıcıları kendine çekmeyi seçen BlueSky'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "BlueSky'da çevrimiçi güvenliği ciddiye alıyoruz. Birini engellemek isterseniz engelleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

X'in kullanıcı sayısı, Elon Musk platformu satın aldığından bu yana sürekli olarak düşüş gösteriyor. Bu durum da BlueSky gibi platformlara yarıyor.