BMW, 228i Gran Coupe Modelini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

BMW, uygun fiyatlı 2 serisi Gran Coupe sedan modelini geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. Alt pazarını genişletmek isteyen Alman otomotiv devi, daha ucuz ve önden çekişli modeli olacak BMW 228i Gran Coupe’yi piyasaya sürecek.

Performans, spor ve lüks dendiğinde akla ilk gelen otomobillerin sahibi olan Alman otomotiv devi BMW, geçtiğimiz yıl 2020 2 Serisi Gran Coupe modellerini piyasaya sürmüştü. Uygun fiyatlı olan bu modelleriyle yepyeni bir segmente açılan BMW, alt pazarını genişletmek istediğini belli etmişti ve bunun için çalışmalarını sürdürüyordu.

Alman otomobil üreticisi, geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü 2 Serisi Gran Coupe modelleri arasına yeni bir 'uygun fiyatlı' model eklemeyi planlıyor. Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen 228i Gran Coupe modelinin aksine 2021 BMW 228i sDrive Gran Coupe modeli, yalnızca iki tekerden çekişli olacak. Önden çekişli BMW 228i Gran Coupe modeli, diğer modellere göre fazlasıyla uygun fiyat etiketiyle göze çarpıyor.

2021 BMW 228i Gran Coupe tasarım anlamında pek de farklı olmayacak:

Yeni BMW 228i sDrive Gran Coupe modelinin tasarım anlamında pek de bir değişikliğe uğramayacağı belirtiliyor. 228 beygir güç üreten 4 silindirli 2,0 litrelik motora sahip olacağı belirtilen BMW 228i sDrive Gran Coupe, BMW’den beklendiği şekilde 350 Nm torka sahip olacak. BMW, aracı piyasaya sürerken yalnızca tek bir şanzıman seçeneği sunacak. Bu şanzıman seçeneği de 8 ileri otomatik şeklinde olacak.

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen 2 Serisi Gran Coupe modelleri dört çekerdi. 2021 BMW 228i sDrive Gran Coupe ise önden çekişli bir araç olacak. Bu çekiş farkını ortaya çıkaran parçalardaki değişiklikler nedeniyle aracın maliyeti de azalıyor. Bu da tahmin edilebileceği gibi aracın fiyatının da daha uygun olmasına neden olacak. Tabii maalesef aynı şeyi ülkemiz için söylemek pek de mümkün değil.

Aracın fiyatının 36,695$ olacağı söyleniyor. Bu da vergiler hariç düz hesap yapıldığında yaklaşık 278 bin TL’ye denk geliyor. Vergileri ve diğer eklemeleri hesaba kattığımızda ise aracın fiyatının ülkemizde nasıl olacağını tahmin etmek pek de mümkün değil.