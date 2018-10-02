Güncellenen tasarımı, beş farklı motor seçeneği ve çok daha konforlu iç mekanı ile yeni BMW 3 Serisi 2019, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.

Alman otomotiv devi BMW’nin yeni premium sedan modeli 3 Serisi 2019, Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açacak olan 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda düzenlenen basın lansmanı ile tanıtıldı. Bir önceki jenerasyona göre 76 mm daha uzun ve 16 mm daha geniş olan yeni BMW 3 Serisi 2019, sürücü ve yolculara konforlu ve geniş bir iç mekan sağlıyor.

Yeni BMW 3 Serisi 2019’da şirketin imza tasarım özelliği olan böbrek ızgara, yerini kalın bir metal levha ile ikiye bölünmüş tek ızgaraya bırakıyor. Son derece sert ve dinamik görünüme sahip olan LED ön farların altında ise ince bir çentik bulunuyor. Ayrıca tamponların kenar tasarımları da seçilen opsiyon paketine göre T ya da dinamik bir görünüme sahip oluyor.

BMW 3 Serisi 2019’ın 5 farklı motor seçeneğinden giriş seviye olan dizel 318d motor, 150 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Bir üst seviye olan dizel 320d ise 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. En üst düzey dizel motor olan 330d ise 265 beygirlik güç ve 580 Nm tork ile 0’dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede çıkabiliyor.

Benzinli motor seçeneklerinden 320i ise 184 beygir güç ve 300 Nm tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede çıkabiliyor. Üst seviye benzinli motor 330i ise 258 beygir güç ve 400 Nm tork ile 0’dan 100 km/s hıza 5.8 saniyede çıkabiliyor. İlerleyen dönemlerde seriye eklenecek M340i ve plug-in hibrit 330e motorların güçleri ise henüz bilinmiyor.

BMW, iç mekanı ise sürücü odaklı bir şekilde güncellemiş durumda. Araçta opsiyonel olarak dijital ya da anal gösterge paneli bulunurken multimedya ve merkezi kontrol alanı biraz daha geriye yatırılmış durumda. Vites konsolu da yine araca modele göre değişiklik gösteriyor. Bazı modellerde manuel vites bulunurken bazılarında vites seçme ünitesi yer alıyor.

Yedinci nesil BMW 3 Serisi, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda ziyaretçilere sergilendikten sonra yeni sahiplerine kavuşacağı günleri bekleyecek. Alman şirket, aracın piyasaya çıkış tarihini 9 Mart 2019 olarak duyurdu. Yeni BMW 3 Serisi 2019 Almanya, Çin ve Meksika’da üretilecek. Aracın fiyatı ile ilgili bilgilendirme ise henüz gerçekleştirilmedi.