Bir Tesla Model 3 sürücüsü, aracının konsolunda yer alan kontrol paneli polis tarafından bilgisayar zannedildiği için sorguya çekildi.

Tesla Model 3'ün aşırı minimalist iç dizaynından hepimiz haberdarız. Aracın içinde bulunan dokunmatik panel, araç hakkında birçok bilgi veriyor ve aracın birçok özelliğini de kontrol ediyor. Böylesi bir sistemin yolda kullanılmak için yasal olduğuna inanmak zor; nitekim bir polis memuru da bu yanılgıya kapılıp bir Tesla sürücüsünü aracında bilgisayar olduğunu zannederek durdurdu.

Sürücünün InsideEV kanalı aracılığıyla yayınladığı, 29 Eylül'de kaydedilen videoda Model 3 kullanıcısı Jon Hall, polis tarafından durduruluyor ve laptop'a benzeyen tasarımıyla aracın devasa dokunmatik ekranı hakkında sorguya çekiliyor. Polis memuru araca ilk yaklaştığında, sürücü polisin şaka yaptığını zannediyor; ancak polis araca bilgisayar monte etmenin yasak olduğunu söyleyince sürücü polisin ciddi olduğunu anlıyor.

Dürüst olmak gerekirse, Model 3'ün ekranı aşırı büyük ve konsolda bulunan tek belirgin özellik olduğu için çok dikkat çekmekte. Yani bu kontrol panelini bir bilgisayar olarak tanımlamak tam olarak yanlış bir şey değil. Sürücü ekranın araçla birlikte geldiğini açıklayıp polis memuruna ekranın aracın birçok özelliğini kontrol edebildiğini gösterdiğinde memur ikna oluyor ve özür dileyerek sürücünün gitmesine izin veriyor.