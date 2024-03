Birçok markanın birbirine gönderme yaptığı reklam savaşlarına hakimiz. BMW ve Audi de bunların en ünlülerinden. Senelerdir rekabet içinde olan otomobil sektörünün öncü iki markası, yaptıkları atışmalarla adlarını tarihe yazdılar.

Hem sosyal medyadan hem reklam filmleriyle birbirlerine göndermeler yapan iki dev şirketin rekabeti tatlı bir atışma hâlini aldı.

BMW ve Audi atışması uzun bir geçmişe dayanıyor. Özellikle reklam panolarıyla, sosyal medya göndermeleriyle insan, hangi markayı savunacağı konusunda büyük zorluk yaşıyor.

Geçmişten günümüze kadar birbirlerine yaptıkları göndermeleri hatırlayalım.

Otomobil endüstrisinin devlerinden Almanya merkezli Audi ve BMW, yıllardır yoğun bir rekabet içerisindeler. Bu iki marka, mühendislik harikası araçları, yenilikçi tasarımları ve üstün performanslarıyla otomobil tutkunlarının gözdesi hâline geldi.

Aralarındaki rekabet, sadece teknoloji ve performansla sınırlı değil; aynı zamanda pazarlama kampanyaları, reklamlar ve hatta sosyal medya platformlarında yaşanan atışmalarla da devam ediyor.

1990’lardan beri süregelen bir rekabetten söz ediyoruz.

"The Ultimate Driving Machine" (Gerçek Sürüş Makinesi) ve "Vorsprung durch Technik" (Teknoloji ile İleri Gitme) sloganları, otomobil endüstrisindeki en ikonik rekabetlerden biridir. Bu dönemde; BMW ve Audi, marka kimliklerini vurgulamak ve pazar paylarını artırmak için yoğun bir rekabet içindeydi.

BMW'nin The Ultimate Driving Machine sloganı, markanın performans odaklı yaklaşımını ve sürüş keyfine verdiği önemi vurguluyordu. Bu slogan, markanın sportif, hızlı ve heyecan verici sürüş deneyimini vurgulamak için kullanıldı.

Diğer yandan Audi, sloganını kullanarak kendini teknoloji lideri olarak konumlandırmaya çalışıyordu.

Almanca olarak "Teknoloji ile İleri Gitme" anlamına gelen slogan da Audi'nin mühendislik harikası araçlarını ve yenilikçi teknolojilerini vurgulamak için kullanıldı. Bu iki ikonik slogan, BMW ve Audi arasındaki rekabeti vurgularken otomobil tutkunları arasında da tartışmaları körükledi.

Kimileri performans odaklı BMW araçlarını tercih ederken kimileri de Audi'nin teknolojiye olan bağlılığını ve modern tasarımını takdir ediyordu. Bu rekabet, her iki markanın da pazarlama stratejilerini şekillendirdi ve otomobil endüstrisinde benzersiz bir yer edinmelerini sağladı.

Her iki marka da televizyon reklamlarında, rakip modelin üstünlüklerini vurgulamak için çeşitli stratejiler kullandı.

Audi, A4 serisine bir yeni model çıkardığında bu model insanları çok etkiledi. Rakip firmayı düşünerek Audi A4'ün reklamını yaparken BMW'ye karşı bir taş atmaktan kendini alamadı ve A4 modelin fotoğrafı bulunan bir reklam panosuna üzerinde şunu yazmıştı: "Now it's your turn, BMW." (Şimdi sıra sende, BMW.)

Tahmin edeceğiniz üzere BMW’nin de cevabı gecikmedi. O sıralarda da BMW zaten yeni modelinin lansmanına hazırlandığı için doğal olarak sınırsız derecede modeline güveniyordu.

Audi’nin sunduğu fırsata zekice bir cevap veren BMW, aynı yerde Audi’nin reklam panosundan daha büyük bir şekilde bir pano yerleştirerek şöyle bir pankart astı: “Checkmate”, yani “Şah mat”

BMW, Audi’nin başlattığı oyuna mükemmel bir hamle yapmış ve eline geçen fırsatı çok iyi derecede değerlendirmişti.

Bu sataşmalar dünyanın diline dolanırken BMW, kendini ortaya atmaktan geri durmayarak bu kez ilk hamleyi başlatan taraf olmuştu.

2006'da Audi'nin Güney Afrika'da En İyi Araba ödülünü kazanmasının ardından BMW de Dünyada En İyi Araba ödülünü aldığında elindeki bu kozu tüm kullanıcılara duyurmak istiyordu. Bu amaca yönelik bir reklam kampanyası yürüten bir afiş yarattı. Afişte ise şu yazıyordu: Congratulations to Audi for Winning South African Car of the Year 2006 (Audi'yi 2006 Güney Afrika Yılın Otomobili ödülü için tebrik ediyoruz).

Fakat alt kısımda şöyle devam ediyordu: From the Winner of the World Car of the year 2006 (Dünya Otomobili ödülünün kazananından).

Bu duruma Audi’nin cevabı gecikmedi ve en güçlü olduğu noktadan saldırdı: Le Mans Yarışları.

Le Mans Yarışları, her sene düzenlenen ve dünyanın en zorlu motor yarışlarından biridir. 24 saat boyunca süren bu güç gösterisi, otomotiv sektöründe oldukça büyük prestij sağlar. Audi, 2000'den 2006'ya kadar aralıksız bu yarışları kazanarak büyük bir başarı elde etmiş ve büyük bir gövde gösterisi yapmıştı.

Audi'nin buna karşılık BMW’ye göndermesi yine bir afişle oldu: "BMW'yi 2006 Dünya Otomobili ödülü için tebrik ediyoruz." ve imza kısmı da aynı ilk afişte olduğu gibi devam ediyor: "2000-2006 yılları arasında altı kez üst üste Le Mans 24 Saat Yarışları'nın kazananı.”

Bilboard yarışlarıyla bitti sanmayın. Çünkü reklam filmleriyle de bu yarışı sürdürdüler.

Audi’nin tarihe kazınmış en iyi otomobil reklamlarından biri hâline gelen meşhur anahtar reklamını elbet görmüşsünüzdür. Bu reklamla seviyeyi arşa çıkardığını kabul etmek gerek. Sadece BMW değil; Alfa Romeo, Mercedes ve Volvo markalarına da atıf yapan reklamda âdeta “ben tek siz hepiniz” mesajını veriyor.

“Bir araçtan ne bekliyorsunuz?” sorusuna cevap olarak tüm cevaplar tek bir araçta olsaydı nasıl olurdu kısmını gösterirken Audi bir taşla dört kuş vurmuş oldu desek yeridir.

BMW ile Audi'nin atışması X üzerinden de sürmeye devam etti.

Dünyanın şahit olduğu bu tatlı sürtüşme ise en ünlülerinden biridir. BMW, 2018’de X üzerinden M4 Yas Marina modelinin bir görselini paylaşmıştı. Görselde M4'ün arkasında çıkan kıvılcımlar dikkat çekiciydi ve bu kıvılcımların oluşturduğu halkaların Audi logosuna benzediğini fark edenler oldu.

Audi ise hemen bu durumu yakalayarak rakibine X’te "When you see it..." (Onu gördüğünde...) diyerek gönderme yaptı. BMW ise akıllara kazınacak o meşhur cevabı vermişti...

"Evet, gördük. Her zaman gördüğümüz yerden... dikiz aynasından."

Birbirinden yaratıcı göndermeler yapan bu iki önemli markanın kazananı kim bilmiyoruz ancak ikisinin de birbirinden iyi olduğunu kabul etmek gerek.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: