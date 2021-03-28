Digital Marketing Challenge İçin Başvurular Bugün Sona Eriyo

Türkiye’de ilk kez Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenecek olan Digital Marketing Challenge, 1, 2 ya da 3 kişilik öğrenciden oluşan ekiplere dijital pazarlamanın pek çok alanını “Where Challenge Goes Digital" mottosuyla ücretsiz bir şekilde deneyimleme şansı sunacak.

Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Challenge; alanında uzman jüri ekibi ve birbirinden farklı büyük ödülleri ile ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç etaptan oluşuyor. Başvurduktan sonra ön eleme case'ini geçen katılımcılar, yarı finalde verilecek brief doğrultusunda blog ve sosyal medya içeriği hazırlayarak dijital pazarlamanın content tarafını deneyimlemiş olacaklar.

Yarı finali başarıyla geçen yarışmacılar ise finalde bir dijital pazarlama case'i çözecek ve sıralamaları doğrultusunda çeşitli büyük ödüllerin sahibi olacaklar. Sadece öğrencilerin yarışacağı ve dijital pazarlama sektöründe birçok yetkili ismin jürilik yapacağı Digital Marketing Challenge, online olarak gerçekleşecek.

Üç farklı etap ve bir aylık yarışma süresince katılımcılara dijital pazarlamanın çeşitli alanlarını deneyimleme imkanı sunacak Digital Marketing Challenge, yarışma boyunca değerlendirmelerde bulunacak dijital pazarlama alanında uzman isimleri jüri olarak ağırlıyor. Kubix Digital Co-Founder Pınar Ünsal, ROIPUBLIC ve Lugat İçerik Ajans Managing Partner Mete Özvar, Boyner Grup Dijital Pazarlama Direktörü Alper Boyer gibi isimlerin değerlendirmeleri sonucu büyük ödüller sahiplerini bulacak.

17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek final töreninde alanında uzman jüriler tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda dereceye giren ekipler çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buraya, ücretsiz bir şekilde başvurmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.