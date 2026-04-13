Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Booking.com’dan Korkutan Açıklama: Verileriniz Çalınmış Olabilir

Booking.com, bazı kullanıcıların rezervasyon ve kişisel bilgilerinin siber saldırı sonucu ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı. Şirket, finansal verilerin güvende olduğunu söylese de kaç kişinin etkilendiği hâlâ bilinmiyor.

Booking.com’dan Korkutan Açıklama: Verileriniz Çalınmış Olabilir
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Dünyanın en popüler seyahat platformlarından biri olan Booking.com, kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir siber güvenlik problemiyle gündemde. Şirket, sistemlerinde tespit edilen şüpheli hareketler sonrası bazı kullanıcı verilerine yetkisiz erişim sağlanmış olabileceğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre durum fark edilir edilmez hızlıca müdahale edildi. Etkilenen rezervasyonların PIN kodları güncellendi ve ilgili kullanıcılara bilgilendirme yapıldı. Ancak olayın boyutu hakkında hâlâ net bir bilgi yok.

Hangi Bilgiler Risk Altında?

Booking.com’un paylaştığı bilgilere göre saldırganlar; kullanıcıların isim, e-posta, telefon numarası, adres bilgileri ve rezervasyon detaylarına erişmiş olabilir. Hatta konaklama tesisleriyle paylaşılan ek bilgilerin bile sızmış olabileceği ifade ediliyor.

Şirketin altını özellikle çizdiği nokta ise finansal veriler. Yapılan açıklamada kredi kartı gibi ödeme bilgilerinin bu ihlalden etkilenmediği belirtildi. Ancak kişisel verilerin bile tek başına dolandırıcılık için yeterli olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Booking.com Daha Önce de Hacklenmişti

Aslında bu olay, Booking.com’un ilk güvenlik problemi değil. Son dönemde platform üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerinde ciddi bir artış olduğu biliniyor. Kullanıcılara gönderilen sahte mesajlarla ödeme talep edilmesi gibi yöntemler sıkça kullanılıyor.

2018 yılında yaşanan büyük olayda ise saldırganlar, otel çalışanlarının hesaplarını ele geçirerek 4 binden fazla kullanıcının rezervasyon bilgilerine ulaşmıştı. Üstelik şirket, bu ihlali geç bildirdiği için 475 bin euro ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Milyonlarca Kullanıcı Etkilenmiş Olabilir

Dünya genelinde 30 milyondan fazla konaklama seçeneği sunan Booking.com’un milyonlarca aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu yüzden saldırının kapsamı açıklanmamış olsa da etkisinin oldukça geniş olabileceği düşünülüyor.

Uzmanlar, özellikle bu süreçte gelen e-postalara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Eğer Booking.com adıyla sizden ödeme, doğrulama veya acil işlem talep eden bir mesaj gelirse iki kez düşünmenizde fayda var.

Hack

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

İnternet Haberleri̇ Ve İçeri̇kleri̇ Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

Hiçbir Belge Gerekmeden Sadece e-Devlet Üzerinden İkametgah Değiştirme Nasıl Yapılır?

Hiçbir Belge Gerekmeden Sadece e-Devlet Üzerinden İkametgah Değiştirme Nasıl Yapılır?

İnternette Her Aradığını Bulmak İsteyenlere: Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri

İnternette Her Aradığını Bulmak İsteyenlere: Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri

Google Chrome Kullanıcılarını Sevindirecek İki Yeni Özellik Geldi: Okuma Modu ve Dikey Sekmeler!

Google Chrome Kullanıcılarını Sevindirecek İki Yeni Özellik Geldi: Okuma Modu ve Dikey Sekmeler!

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Türk Telekom ve Turkcell Kullanıcılarına 5G ile Hediye İnternet Dağıtılıyor (Nasıl Alabileceğinizi Anlattık)

Türk Telekom ve Turkcell Kullanıcılarına 5G ile Hediye İnternet Dağıtılıyor (Nasıl Alabileceğinizi Anlattık)

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com