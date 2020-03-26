Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, içerisinde bor bulunan yerli el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu. Bu dezenfektan, içerisinde bulunan bor sayesinde cildi tahriş etmiyor.

Tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam eden koronavirüs için pek çok önlem alınıyor. Devletler, bu konuda geniş çaplı önlemler alırken, insanların da kendi önlemlerini alması büyük önem arz ediyor. Bu önlemlerin başında ise ellerimizi sık sık temizlemek yer alıyor. Market ve eczanelerde el dezenfektanı, kolonya gibi ürünlerin kalmamış olması ise bu noktada büyük sorun yaratıyor. Evdeyken ellerimizi sabunla yıkamak her zaman daha güvenli olsa da mecburi sebeplerden dolayı dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda el dezenfektanlarının önemi artıyor.

Bu konuda yerli bir üretimle çözüm bulmak isteyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Eti Maden’in alt kuruluşlarından BOREN’in bünyesinde bor bulunan bir el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu.

Piyasadaki diğer el dezenfektanlarının aksine cildin tahriş olmasını önleyen borlu dezenfektan, içerisinde etil alkol, bor, aloe vera, çay ağacı yağı, lavanta, gliserol ve sudan oluşan bir karışım barındırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin paylaştığı açıklamada, “Covid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız.” dedi.

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Koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu dönemde, hepimizin kendi önlemlerini alması gerekiyor. Bu noktada sık sık el yıkamak, dışarıya zorunda oldukça çıkmamak, sosyal mesafeyi korumak gibi hususlar önem arz ediyor.