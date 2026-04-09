WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

WhatsApp, harika bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakında sohbetlerde insanları etiketlemenizi sağlayan kısımdan gruplara yeni üyeler ekleyebileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu konumunda bulunuyor. Bu yüzden de kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni özelliklerin uygulamaya eklendiğini görüyorduk. Şimdi de bunlardan biri ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünde test ettiği görülen yeni özellik, gruplara hızlıca yeni insanlar eklemenize olanak tanıyacak. Aşağıdan nasıl çalışacağını gösteren bir ekran görüntüsü de var.

“@” yoluyla insanları gruba ekleyebileceksiniz

Paylaşılan ekran görüntüsünden de görebildiğiniz üzere normalde birinden bahsederken kullandığımız etiketleme aracı üzerinden yeni özelliğe erişilebilecek. Artık burada grupta olmayan alakalı kişilerin yanında “Ekle” seçeneği göreceksiniz. Bu seçeneğe basarak da sohbtetten hiç ayrılmanıza gerek kalmadan o kişiyi gruba ekleyebileceksiniz. Normal etiketleme menüsü gibi “@” simgesi yoluyla bu özelliğe erişmeniz mümkün olacak.

Bu özelliğin özellikle yeni bir grup oluşturduğunuzda çok işine yarayacağını söyleyebiliriz. Gruplara eklemeyi unuttuğunuz bir kişiyi bu sayede hatırlayabilecek ve hızlıca ekleyebileceksiniz. Yeni özellik şimdilik test aşamasında. Ne zaman geniş çapta sunulacağını bilmiyoruz.

