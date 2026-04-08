Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

YouTube Reklam Sürelerini İyice Artırdı: TV Uygulamasında 90 Saniyelik Reklamlar Gösterilmeye Başlandı!

Reddit kullanıcılarının aktardığına göre YouTube TV uygulamasında birçok kullanıcı 90 saniyelik atlanamayan reklamlar görmeye başladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

YouTube kullanıcıları için reklam deneyimi giderek daha can sıkıcı hâle gelmeye başladı. Son iddialara göre platformda artık 90 saniyelik atlanamayan reklamlar gösteriliyor.

Reddit’te paylaşılan kullanıcı geri bildirimlerine göre bu uzun reklamlar, YouTube’un TV uygulamasında görülüyor ancak ilginç de bir durum var.

İçerikten Görseller

YouTube kendisiyle çelişiyor

Normal şartlarda YouTube’un resmî kurallarına göre:

  • Mobilde atlanamayan reklamlar en fazla 15 saniye,
  • TV uygulamasında ise en fazla 30 saniye olmalı.

Bu nedenle 90 saniyelik reklamların ya bir test süreci olduğu ya da henüz resmî olarak duyurulmamış yeni bir uygulama olduğu düşünülüyor.

Google giderek reklam sürelerini uzatıyor

Kısa süre önce TV’lerde 30 saniyelik atlanamayan reklamları devreye alan Google, şimdi bu süreyi daha da uzatıyor olabilir. Bu da platformun reklam stratejisinde ciddi bir sertleşmeye işaret ediyor.

Uzmanlara göre bu hamlenin arkasında, kullanıcıları reklamsız deneyim sunan ücretli abonelik sistemine yönlendirme amacı var çünkü bu kadar uzun ve kaçınılmaz reklamlar, ücretsiz YouTube deneyimini âdeta klasik televizyon izleme deneyimine yaklaştırıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Youtube

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com