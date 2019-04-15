Bozulan Akıllı Telefonların İadesini Kolaylaştıran Karar

Pek çok tüketici, yeni satın aldığı fakat bozuk çıkan ürünün iadesi sırasında çeşitli sorunlar yaşıyor. Yargıtay, bu konuyla ilgili verdiği emsal niteliği taşıyan karar ile bozuk ürün iadesini kolaylaştırmış oldu.

Kısa süre önce yaşanan olayda bir tüketici, sıfır olarak bulduğu bir cep telefonu kısa süre içinde bozulunca cihazını satın aldığı yere geri götürerek iade etmek istedi. Ürünü iade almak istemeyen satıcı, mağdur tüketiciye başka bir cep telefonu gönderdi. Aldığı ikinci telefon da bozuk çıkan tüketici, konuyu mahkemeye taşımaya karar verdi.

Tüketici tarafından başlatılan davada davalı tarafından gönderilen ancak kendisine ait olmayan telefonun davalıya iadesi, satım sözleşmesinden dönülmesi, 450 lira maddi, 2 bin 500 lira manevi zararın faizleri ile tahsili talep edildi. Mahkeme ise davayı reddetti. Bunun üzerine temyize giden karar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.

İkinci kez görülen davada bu kez tüketici haklı görüldü. Dava kısmen kabul edilirken dava konusu cep telefonunun davalıya iadesine, telefon bedeli olan 1999 liranın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından cep telefonu için 450 lira masrafın dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davacıya verilmesine karar verildi.