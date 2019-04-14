Honor 8S’in Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor’un Helio A22 ile güçlendirdiği yeni giriş seviyesi telefonu 8S’in tüm özellikleri ortaya çıktı.

Huawei’nin alt markası Honor, 2019’da hızlı adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Honor 8A Pro’nun ardından yeni akıllı telefonlar tanıtmaya hazırlanan şirket, şimdi de Honor 8S ile karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Helio A22 yonga seti ile gelmesi beklenen yeni Honor cihazının, 3 GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Özellikleri bakımından giriş seviyesi olarak kabul edebileceğimiz Honor 8S, 5.71 inç 1520 x 720 p IPS bir ekranla karşımıza çıkıyor. 3020 mAh’lik bataryadan güç alacak telefonun kamera kurulumuna baktığımızda, güncel telefonlardan geride kaldığını görüyoruz. 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera ile karşımıza çıkan cihaz, kamera performansı bakımından istenilen performansı veremeyeceğini söyleyebiliriz.

Honor’un yeni giriş seviyesi telefonu 8S’in fiyatı ve ne zaman piyasaya sunulacağı hakkında bir şey bilinmiyor, ancak fiyat konusunda rakiplerine göre son derece iddialı olması bekleniyor. 3.5 mm jak girişi, microSD kart gibi özelliklerin bulunması beklenen cihazın Android Go ile gelip gelmeyeceği de belirsiz.