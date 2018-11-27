Brezilya, 1 Milyon Futbol Sahası Boyutunda Orman Kaybetti

Geçtiğimiz sene içerisinde yalnızca Brezilya'da 1 milyon futbol sahası kapasitesinde orman kaybedildi.

Brezilya'da yaşanan orman kayıpları, Greenpeace'in yaptığı açıklamaya göre sadece son 1 sene içerisinde 1 milyon futbol sahası boyutlarına ulaştı.

Ağustos 2017 ile Eylül 2018 yılları arasında yaşanan orman kaybı 7.900 kilometrekarenin %14 gibi bir dilimine denk geliyor. Yaklaşık 1100 kilometrekare gibi dudak uçuklatan boyutlarda olan orman kaybı, Greenpeace yetkilileri tarafından uzun süre içerisinde geri dönülemeyecek boyutta olduğu şeklinde belirtildi.

Ayrıca Greenpeace Brezilya başkanı Marcio Astrini yaptığı açıklamada "Eğer ki önümüzdeki seçimlerde yine Jair Bolsonaro seçilirse bu orman kayıpları artarak devam edecek" şeklinde konuşarak Bolsonaro'yu açık bir hedef olarak gösterdi.

Dünya üzerinde 5.5 milyar kilometrekare orman bulunurken bunun %60 gibi büyük bir dilimi yalnızca Brezilya'da bulunuyor ve burada orman kaybı yaşandığı takdirde yalnızca ülke içini değil tüm dünyayı etkiliyor diyebiliriz.