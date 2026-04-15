YouTube'dan Premium Olmadan da Reklamsız Deneyim Yaşamayı Sağlayan Yenilik

YouTube, ilk kez Premium olmayanların da reklamsız deneyim yaşamasını sağlayacak bir yenilik tanıttı. Artık canlı yayınlarda etkileşimin en yüksek olduğu anlarda kimseye reklam gösterilmeyecek.

Yüz milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük video platformu konumunda bulunan YouTube, ücretsiz kullanıcılarına reklamlı bir deneyim sunuyor. Öyle ki video veya canlı yayın izlerken sık sık reklamlarla karşılaşıyorsuz. Tamamen reklamsız bir deneyimin tek yolu ise aylık belli ücret ödeyerek kullandığınız Premium abonelik sistemi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdi ise şirketten gelen bir açıklama, ücretsiz kullanıcıların ilk kez reklamsız bir deneyim yaşamasını sağlayacak bir hamle yapıldığını gösterdi. Bu özellik, canlı yayınlara özel olacak ve belli anlarda reklam gösterilmesini engelleyecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Canlı yayınlarda etkileşimin en fazla olduğu anlarda reklam gösterilmeyecek

YouTube tarafında paylaşılan blog gönderisine göre canlı yayın sırasında etkileşim en yüksek seviyelere çıktığında reklamlar gösterilmeyecek. Yani bedavaya YouTube kullanan kişiler bile bu anlarda reklam görmeyecek. Şirket bu şekilde içerik üreticilerinin yayınlarının ivmesinin ve enerjisinin korunacağını, yayındaki enerjinin izleyenlerin ilgisini kaybetmesinin engelleneceğini ve daha iyi bir deneyim yaşanacağını düşünüyor.

Peki etkileşimin en fazla olduğu zamanlar ne demek? İzleyenlerin en yüksek seviyeye ulaştığı, sohbet kısmında yüksek sayıda aktivite olduğu anlarda bu uygulama hayata geçecek ve ücretli ücretsiz fark etmeksizin herkes için reklamlar engellenecek. Ayrıca izleyenler arasından yayına Süper Sohbet, Süper Çıkartmalar veya hediyeler gibi yollarla destek verenlere de direkt reklamsız izleme deneyimi sunulacak.