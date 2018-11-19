Google Chrome, bazı güvenliksiz bulduğu sayfalara girmeden önce sizleri kırmızı bir ekranla karşılıyor. Bu mesajları görebileceğiniz bir sayfa keşfedildi.

Eğer bir Chrome kullancısıysanız, Google'ın karşınıza sık sık çıkardığı 'kırmızı' ekrana alışık olmalısınız. Daha önce zararlı olduğu belirtilen, fishing veya benzeri yöntemlerle size zarar vermeye çalışan sitelere yönelik gelen bu uyarıların bulunduğu bir sayfa keşfedildi.

chrome://interstitials

Google Chrome'da adres çubuğuna yukarıdaki metni kopyalayıp yapıştırdığınızda sizi bir web penceresi karşılıyor. Burada istediğiniz herhangi bir alt kategoriye tıklayarak, o konuda sabıkalı bir siteye giriş yaptığınızda nasıl bir uyarı mesajıyla karşılaştığınızı göreceksiniz.

Elbette bu kullandığınız Google Chrome sürümüyle de ilgili. Eğer daha önce o konuyla alakalı bir uyarı penceresi hazırlanmamışsa, kullandığınız Chrome sürümünde o kategoriyi göremeyebilirsiniz.