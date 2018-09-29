Gökyüzünün Kraliçesi olarak adlandırılan devasa uça,k ilk kez 1968 senesinde kullanılmıştı. Şimdi ise bunun üzerinden tam 50 yıl geçti.

İlk Boeing 747 (B747), Eylül 1968 tarihinde havada süzülmüştü. Bu tarihten sonra günümüze kadar 1.500'den fazla üretilen B747, güzel bir hikayeye sahip.

Dönemin gözde havayolu şirketi Pan American, her uçağını bütün koltuklar dolu şekilde kaldırıyor, yolcular havalimanında kuyruklar oluşturuyordu. Bunu farkeden Pan Am, uçak şirketi Boeing ile bir görüşme ayarladı. Bu görüşmede sahip oldukları uçakların tek seferde taşıdığı yolcu sayısının yetersiz kaldığını, tek seferde çok daha fazla yolcu taşıyabilecek ve çok daha fazla mesafe kat edebilecek bir uçak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Boeing, 747 modelinin inşasına başladı.

Öyle ki, Boeing bu dönemde finansal açıdan neredeyse bitik durumdaydı. Yine de Pan Am'in uçak talebini kabul etti. İlk 100 serinin 25 uçağını direkt Pan Am, 550 milyon dolara satın aldı ve Boeing'i tekrar hayata döndürdü.

Uçağı gereksiz büyük gören ve kullanmak istemeyen diğer havayolu şirketleri, Pan Am'in reklamları ve uçağın tasarrufu sayesinde mecburen Boeing 747'ye geçiş yapmak zorunda kaldı. 20. yüzyıla adını yazdırmış ve o dönemde altın zamanlarını yaşayan B747'den şu an halihazırda kullanılmakta olan 500 tane bulunmaktadır.

Boeing'in sahibi ve Pan Am'in CEO'su Jumbo Jet'in ilk versiyonunun merdivenlerinde kol kola.

İlk Boeing 747 tamamlandığında şirketin bütün çalışanları ile kutlama yapılmıştı.

B747'nin Londra Heathrow Havalimanına ilk varışı.

B747'nin First Class yolcularına servis yapılıyorken.

Boeing 747'nin 1969'da Everett, Washington'daki ilk kalkış anı.

ABD'li pilot ve yön talimatı veren pilot B747 kokpitinde arkada oturuyorken.

B747 ve B707 ilk kez yan yana.

B747'nin üretilmiş en büyük uçak olması sebebiyle ilk zamanlar hangar sıkıntısı çekiyordu.

Bu fotorğaf, Boeing 747 ilk kez göklerde süzülüyorken çekilmiş.