Çinli Bilim İnsanları Bakırdan Altın Üretmeyi Başardılar

Çinli bilim insanları, ucuz olan bakırı altınla neredeyse aynı olan yeni bir materyale dönüştürdü.

Geçtiğimiz günlerde yapılan araştırma sonucunda Çinli bilim insanları, bakırdan altınla büyük benzerlik gösteren bir materyal üretti. Araştırmanın yazarları bu buluşun fabrikalardaki değerli ve pahalı metallerin kullanımını ciddi ölçüde azaltacağını belirtti.

Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü’nden Profesör Sun Jian ve meslektaşları, bakır hedefi elektrik yüklenmiş sıcak argon gazı ile vurdular.

Hızlı hareket eden iyonize parçacıklar hedeften bakır atomlarını aldı. Atomlar, toplama cihazının üzerinde soğudu ve yoğunlaştı. Bu işlemin sonucunda ince bir kum tabakası oluşturdu. Oluşan kum tanecikleri yalnızca birkaç nanometre çapındaydı.

Araştırmacılar materyali reaksiyon odasına koydu, kömürü alkole dönüştürmek için katalizör olarak kullandı. Bu ise yalnızca değerli metallerin verimli bir şekilde kaldırabileceği karışık ve zor bir kimyasal işlemdir.

Sun Jian, yaptığı açıklamada bakır nanoparçacıkların altın ya da gümüşe aşırı benzer bir şekilde katalitik performans gösterdiğini belirtti.

Yeni materyal tamamen altının yerini almayacak olsa da araştırmacılara göre süreç kârlı olabilir ve Çin’de bulunan sanayilere önemli bir destek sağlayabilir.