Bu Saçma Uygulama, Osuruğunuzu Analiz Edip Puan Veriyor

Fartr adlı tuhaf bir uygulama, osuruğunuzun sesini analiz ederek 'kalitesine' puan veriyor.

Günümüzde hemen her isteğe uygun bir uygulama bulunuyor. Buna karşın bazı geliştiriciler hala 'bu kadar da olmaz' dedirtecek tuhaf uygulamalar ortaya çıkarmayı başarıyorlar. Fartr, şu ana kadar gördüğünüz belki de en ilginç uygulama.

Fuori tarafından geliştirilen Fartr adlı uygulama, osuruğunuzu analiz ederek puan veriyor. Evet, nedense böyle bir uygulama geliştirme ihtiyacı duymuşlar. Peki bu uygulama osuruğunuzu nasıl analiz ediyor? Osuracağınız zaman uygulamanın dinleme butonuna basıyorsunuz. Osuruğunuzun yüksekliği, uzunluğu ve ritmi analiz ediliyor. Bunun sonucunda bir puan veriliyor.

Fuori, uygulamanın flüt gibi bazı nefesli antrümanları ve elle ya da ağızla yapılan yapay osuruk sesini gerçek osuruk sesiyle karıştırabildiğini belirtiyor. Üstelik poponuza güveniyorsanız sonuçlarınızı e-posta olarak ya da sosyal medyada direkt olarak paylaşabiliyorsunuz. Toplumsal tabuları kırmayı hedeflediğini iddia eden bu saçma uygulama hem iOS hem de Android platformunda bulunuyor. Fiyatıysa 2 dolar.