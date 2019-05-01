Android kullanıcılarını sevindirecek ücretsiz uygulamaların bu haftaki derlemesi, birçok kişiyi mutlu edecek.

Sınırlı süreliğine ücretsiz hâle gelen uygulamalar bir kere indirildiğine, kullanıcısına ömür boyu kullanım imkanı sunuyor. Google'ın mobil işletim sistemi uygulama mağazası Play Store'da her hafta gerçekleşen indirimler ve özel fırsatlar içinse kullanıcılar neredeyse nöbette bekliyorlar. Bu doğrultuda bu yazımızda sizler için tamamen ücretsiz olan 5 adet Android oyun ve uygulamayı derledik.

5. Calculator Vault

Normal fiyatı: 1,89 TL

Yükleme sayısı: 10.000+

İlk bakışta hesap makinesi gibi gözüken uygulama aslında hiç de öyle değil. Özel verilerinizi başkalarından gizlemenize olanak tanıyan Calculator Vault uygulamasını açtığınızda belirlemiş olduğunuz şifreyi girdiğinizde, saklamış olduğunuz fotoğraf, video ve dahası belgelere erişim sağlayabilirsiniz.

4. File Manager by Augustro

Normal fiyatı: 1,89 TL

Yükleme sayısı: 10.000+

Android Dosya Yöneticisi'ne alternatif olabilecek File Manager by Augustro, açık kaynak kodlu olmasının yanında, aradığınız dosyayı bulmanıza ve akıllı telefonunuzun dahili hafızasını çok daha başarılı bir şekilde düzenlemenize olanak tanıyor.

3. Manual Camera : DSLR Camera Professional

Normal fiyatı: 25,99 TL

Yükleme sayısı: 100.000+

Akıllı telefonunuzda profesyonel fotoğraf makinelerinde bulunan ince ayarları yaparak çekim yapmanıza olanak tanıyan Manual Camera uygulaması, özellikle yıldırım fotoğrafı yakalamak isteyen kullanıcıların fazlasıyla hoşuna gidecektir.

2. Yalnız Hacker

Normal fiyatı: 19,99 TL

Yükleme sayısı: 100.000+

Akıllı telefonunuzda bir hacker olma deneyimini yakalama şansını sunan The Lonely Hacker oyununa bir kere başladığınzda zamanın nasıl akıp geçtiğini unutuyorsunuz. İstediğiniz her şeyi hackleyebileceğinizin belirtildiği oyun kısa süreliğine ücretsiz olarak Play Store'da bulunuyor.

1. Star Wars Pinball

Normal fiyatı: 11,99 TL

Yükleme sayısı: 1.000.000+​

Windows XP'de bulunan ve hemen hemen herkesin bildiği Pinball oyunu, zevkli olmasının yanında arkadaşlar arasında fazlasıyla çekişmeli rekabetlere de sahne olmuştur. Bu doğrultuda Pinball''ın Star Wars temalı neredeyse birebir versiyonu Play Store'da kısa süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Her hafta düzenlediği fırsatlarla kullanıcılarını mutlu eden Play Store'un bu haftaki özel indirimlerini sizlerle paylaştık. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama ve oyunların gerçekten kısa süreliğine (1-7 gün arasında değişiyor) ücretsiz olduğunu akıldan çıkarmamakta ve bu doğrultuda uygulamaları bir an önce indirmekte fayda var.