Örümcekleri Zombiye Çeviren Asalak Yaban Arısı Bulundu

Amazon ormanlarını inceleyen bilim insanları, her bir tür keşfettiklerinde seviniyor. Geri kalan hepimiz aynı tepkiyi veriyoruz: Keşfetmeseniz mi acaba?

Enteresan ve ilginç canlılara pek çok yerde tanık oluyoruz. Okyanusların derinlikleri ve büyük ormanların iç kısımları, orada ne olup bittiğine dair çok bir fikrimiz olmayan yerler.

Bugünün filmlerden fırlamışa benzeyen garip yaratığı da Ekvador Amazonları'ndan geliyor. Bu yabanarısı, sosyal bir örümceği tek başına gezen, hantal bir zombiye çeviriyor.

Anelosimus eximius adlı örümcek türü bu yaban arısının kurbanı oluyor. Normalde sosyal bir tür olan ve binlerce aile üyesiyle birlikte ağ ören, avlanma, yavruları büyütme gibi işleri paylaşan bir tür. Türün bireyleri de kendi hallerinde yaşıyorlar. Ta ki Zatypota parazit yaban arısı yumurtalarını bu zavallı bireye bırakana kadar.

Örümceğin üstündeki yumurtadan çıkan larva, örümceği içten içe yemeye başlıyor ve örümceğin davranışları da değişiyor. Sürüden ayrılan örümcek tek başına yaşamaya ve kendi etrafına bir ağ örmeye başlıyor. Örümceği tamamen yiyip öldüren larva ise, örümceğin ölmeden önce inşa ettiği kozada gelişimini tamamlayarak bir yaban arısına dönüşüyor.

Bu olayı keşfeden Philippe Fernandez Fournier’in araştırması Ecological Entomology dergisinde yayımlandı. Bilim insanının çalışmalarına göre larva, örümceğin aktivitelerini kontrol ediyor.

Öte yandan, bu olay yaban arılarının ilk defa bir canlı türünü zombileştirmesi değil. Daha önce de farklı yaban arısı türlerinin bazı canlıları zombileştirdiği keşfedilmişti. Bunu nasıl yaptıkları belli değil, ancak bazı türlerin taşıyıcılarının beynine kimyasal enjekte ettiği biliniyor.