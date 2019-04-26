ABD’deki Massachusettes Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, bir nöral ağı sahte sanat eserleri ile gerçeklerini ayırt edebilmesi için eğitti.

Rembrandt, 17. yüzyılda yaşamış, oldukça meşhur bir Hollandalı. Kendisi tarihin önemli ressamları arasında yer alıyor. Rembrandt’a ait olduğu söylenen 611 resmin büyük kısmının sahte, kopya ya da taklit olduğu düşünülüyor. Yapay zekanın amacı ise gerçek eserleri sahtelerinden ayırabilmek.

Geliştirilen nöral ağ, genel olarak görüntü tanıma amacıyla kullanılanlara benzer bir yapıya sahip. Yapay zekaya Rembrandt’ın olduğu bilinen eserler ve bilinen sahteleri gösterildi. Resimlerin tamamen yüklenmesi çok uzun süreceği için çalışmada kullanılan eserler, 13.000 küçük kareye bölünerek sisteme eklendi.

Sonuçlar ise oldukça umut verici. Nöral ağ, Rembrandt eserlerini sahtelerinden ayırmakta %90.4 oranında başarı sağladı. Yine de yapay zekanın başarılı olabilmesi için resmi uzaklaşarak incelemesi gerekiyor.

Eşi Andrea Frank ile birlikte yapay zekayı üreten Steven Frank, “Rembrandt’ı gerçekten farklı kılanın ne olduğunu görmek istiyorsanız, kanvastaki büyük resme daha büyük kompozisyon seviyesinde bakmalısınız.” diyor.