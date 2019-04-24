Yeni bir yapay zeka, konuşma analizi yaparak zihinsel hastalıkları tespit etmeyi sağlıyor.

Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), yıllardır en zor tespit edilen ruhsal duygu durum bozuklukları arasında yer alıyor. Geleneksel bire bir klinik görüşmeler, bu hastalığın tespitinde çok da başarılı değil. Bu durumun iki sebebi var. Birincisi, terapiyle görevli kişiler önyargılı olabiliyor. İkincisi de PTSD’den muzdarip olan kişiler semptomlarını baskılayabiliyor.

New York Üniversitesi’nden araştırmacılar, yapay zeka sayesinde objektif olarak PTSD teşhisi gerçekleştirmeyi başardıklarını açıkladılar. Yapay zeka, konuşma düzenine bakarak bir kişide PTSD olup olmadığını anlayabiliyor. SRI International ile birlikte yapılan araştırma, Depression and Anxiety dergisinde yayımlandı.

The New York Times’ın haberine göre, SRI ve NYU beş yıl boyunca bu ses analiz programı üzerinde çalıştı. İnsan sesini anlayabilen yapay zeka, PTSD işaretlerini ve duygularını da fark edebiliyor. Bu uygulama, otomatik müşteri hizmeti programlarına öfkeli müşteriler ile başa çıkmayı öğreten yazılımın bir benzeri. Yapay zeka, sesteki insan kulağının algılayamadığı dalgalanmaları da yakalayabiliyor ve %89 gibi oldukça yüksek bir teşhis başarısına sahip.

Araştırmada savaş alanını görmüş 129 gazi ile birlikte çalışıldı ve yaklaşık 40 bin konuşma örneği toplandı. Bu sesler yapay zekaya PTSD ile ilişiği bulunan ses değişimlerini öğrenme şansı verdi. Daha yavaş ve monoton konuşan kişilerde ve daha kısa ton aralığı kullanan insanlarda PTSD olması ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Yapay zeka sesteki ufak değişiklikleri, boğaz kaslarındaki hareketi ve dilin dudaklara değip değmemesini de tespit edebiliyor.

Araştırmacılardan Charles Marmar, sonuçlara oldukça şaşırdıklarını ve beklediklerinden farklı bir yapıyla karşılaştıklarını belirtiyor. PTSD hastalarının sakin ve yavaş konuşmasını da PTSD hastalarında görülen tepkisizliğe bağlıyor.

Programın eğitiminde sadece erkek sesleri kullanıldığı için şu anda sistem yalnızca erkeklerde işe yarıyor ancak gelecekte kendini mutlaka geliştirecek ve kadın askerlere de yardımcı olmakta kullanılabilecek hale gelecek.