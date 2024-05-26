Buharlı temizleyiciler, içerisinde bulunan suyu yüksek sıcaklıklara ulaştırarak buhar seviyesine getiriyor. Bu buhar sayesinde evinizin istediğiniz her köşesini kimyasal deterjanlara ihtiyaç kalmadan derinlemesine temizleyip, size zarar verecek mikrop veya alerjik virüslerden korunabilirsiniz. Peki ya ''En iyi buharlı temizleyici hangisi?'' diye soracak olursanız; Kärcher, Bissell ve Ariete gibi markalar ilk sırayı alıyor.
Biz de sizler için piyasadaki en çok tercih edilen buharlı temizleyicilerden bazılarını sizler için listeledik. Eğer ki temizlik işini daha kolay ve sağlıklı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız aşağıdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
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Karcher SC 3 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi
İnşaat sonrası oluşan kirlerde bile oldukça etkili olan Karcher SC 3 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi her türlü sert yüzeyde yüksek performans gösterir. Aksesuarları sayesinde en küçük boşlukları bile tertemiz yapan bu ürün en çok tercih edilen buharlı temizlik makineleri arasında üst sıralarda yerini alıyor.
- 1900 watt ısıtıcı gücü
- 1 litre su tankı kapasitesi
- 3,5 bar buhar basıncı
- 30 saniye ısınma süresi
- İki kademeli buhar akış kontrolü
- Bakteri ve virüslerin yüzde 99,99'unu yok etme
- Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
- Çocuk emniyet kilidi
- Derz temizleme aparatı
- Mikrofiber temizleme bezi
''İyiki almışım, yorulmadan ev mis gibi oluyor. Sipariş verecek olanlar yedek bez de alsa iyi olur. Kullanması gayet kolay, ütü mantığında, Suyu bittikçe dök haznesi açık zaten. O yüzden dökmesi de rahat. Ayrıca farkettigim bir şey var ev eskisi gibi de tozlanmıyor. Bu da evin güzel temizlendiğini gösteriyor bence.''
Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Alf BT-122 Steam Force Multi Buharlı Temizleyici
Yaşam alanınızda en yüksek hijyen seviyesine ulaşmanızı sağlayacak olan Alf BT-122 Steam Force Multi Buharlı Temizleyici ile dilediğiniz her alanı tek seferde temizleyebilirsiniz.
- Halı ve tüm sert zeminlerde kullanılır.
- 4 m kablo uzunluğu
- 1400 W Isıtıcı Gücü
- Isınma süresi 480 sn
- 5 bar buhar basıncı
- Halı ve derz temizleme aparatı
- Mikrofiber bez
- 1.2 litre su tankı kapasitesi
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi
Ev bakterilerinin %99.99'unu tüm yüzeylerden kimyasal madde yardımı olmadan yok ederek temizleyen Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi, 2 kademeli buhar basıncı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın ısınıp ısımandığını veya hangi mod ayarında olduğunu gösteren bir LED paneli de mevcut.
- Isıtıcı gücü 1500 W
- Isınma süresi 390 sn
- 3.2 bar buhar basıncı
- Buhar hazır göstergesi
- 1 litre su tankı kapasitesi
- 75 m² alanda bakteri ve virüs temizliği
- Dar aralık ucu
- Mikrofiber bez
- 4m kablo uzunluğu
- Çocuk emniyet kilidi
''Aşırı yorulmadan işleri kolayca halletmemi sağladı. İnatçı lekeleri iki kerede çıkarıyor. Özellikle banyodaki kireç lekelerini söktü attı, paspası da mükkemmel. Temiz evden bile çıkmaz dediğiniz kiri tozu çıkarıyor. Ben bayılıyorum ve çevremdeki herkese aldırdım. Arada kaldıysanız hiç düşünmeden alın. Bir de cam temizleme aparatı aldım. Onunla da camları kolayca hallediyorum. 10/10.
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Fakir Alina Clean Buharlı Temizleyici
Tüm sert zeminlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz Fakir Alina Clean Buharlı Temizleyici; yağ, kir ve kireç gibi lekeleri temizleminize yardımcı olur. En çok tercih edilen buharlı mop ürünlerinden biri olan Fakir Alina Clean, evinizi tertemiz yaparak alerjik reaksiyonlardan korur.
- 1300 W ısıtıcı gücü
- Isınma süresi 30 sn
- 0.33 litre su tankı kapasitesi
- Çalışma süresi 20 dk
- Kireç koruma sistemi
- 10 farklı fonksiyonel kullanım başlığı
- LED uyarı fonksiyonu
- 360 derece dönebilen başlık
''Temizlikle başı dertte olanlar hiç cekinmeden alın. Kaliteli bir ürün pahalı benzerlerinden hiç farkı yok. Buharlı bir temizlik için ideal içinize buharlı temizlik siniyorsa mutlaka alınabilir.''
Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Bissell SpinWave Cordless
Kablosuz bir buharlı temizleyeci arayanlar için tercih edilebilecek olan Bissell SpinWave Cordless, özellikle zorlu ve kurumuş lekeler için tercih edilmektektedir. Ayrıca günlük kullanım için farklı özelliklerde pedleri de mevcut
- 105 watt çalışma gücü
- 0.83 litre su tankı kapasitesi
- 20 dk çalışma süresi
- 180° döner başlık
- Fayans, döşeme, mermer ve ahşap zeminlere uygun
- Sert zeminleri temizlemek için özel pedler
- Yıkanabilir pedler
- Kablosuz kullanım özelliği
- 4 saat şarj ile 20 dakika kullanım süresi
- 62 dB ses seviyesi
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Kärcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi
20 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin neredeyse tamamını yok edip temizleyen Kärcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi, ihtiyacınız olabilecek her türlü sert zeminde sorunsuz şekilde çalışır.
- 3,2 bar buhar basıncı
- 1200W çalışma gücü
- Isınma süresi 180 sn
- 0.2 litre su tankı kapasitesi
- Küçük, kullanışlı ve saklaması kolay
- Çocuk kilidi
- Mikrofiber bez
- Bakteri ve virüslerin %99,99'unu yok etme
Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Alf Hero BT-123 Buhar Basınçlı Zemin Temizleyici
Özel olarak tasarlanan dezenfeksiyon sistemi ile tüm bakterileri saniyeler içinde yok eden Alf Hero BT-123 Buhar Basınçlı Zemin Temizleyici , hijyen konusunda oldukça etkili bir üründür. Buharın temizleme gücü ile Actijen'in dezenfektan etkinliği birleşerek mikro-biyolojik düzeyde temizlik sağlar.
- Isıtıcı gücü 1200 W
- 3.5 bar buhar basıncı
- Isınma Süresi 10 sn
- 0.6 litre su tankı kapasitesi
- Tüm sert zeminler
- Buhar hazır göstergesi
- Halı aparatı ve mikrofiber bez
- 7m kablo uzunluğu
''Tek kelime ile bayıldımmmmm. Çok kolay. Bir yer silme, bez yıkama, sıkma yok. Cihazın vermiş olduğu sıcak buhar mikropları kırmada bire bir etkili. E birde dezenfektan eşlik edince buna ortaya Işıl Işıl pırıl pırıl bir temizlik. Şiddetle tavsiye edilir …!''
Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Fakir Maxiclean Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici
Şık tasarımı ve kolay kullanımı ile beğenilen ürünlerden biri olan Fakir Maxiclean Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici, günlük temizlik işlerinizde size oldukça yardımcı olacak.
- 1300 watt motor gücü
- 10 farklı fonksiyonel kullanım başlığı
- 330 ml kapasiteli su haznesi
- Hazır olduğunu gösteren LED uyarı fonksiyonu
- Dar alanlarda rahat temizlik
- Aşırı ısınma koruması
- Kolay manevra kabiliyeti
- Hızlı ısıtma süresi 30 sn.
- Çıkarılabilir kireç önleyici filtre
''Çekiş gücü günlük temizlik için gayet yeterli. Her alana girip temizlik yapabiliyor, ben çok beğendim''
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Ariete 4163 Buharlı Paspas Temizleyici
İtalyan tasarımı ve estetiğinin bir ürünü olan Ariete 4163 Buharlı Paspas Temizleyici, seçilen zemin türüne göre sıcaklığı ayarlayarak daha sağlıklı bir temizlik imkanı sunar. Kullanımı ve depolaması kolay olan bu ürün uzun ömürlü bir deneyimi garanti ediyor.
- 1500W çalışma gücü
- Çalışma süresi 20 dk
- 6/7 dakikada ısınma
- 500ml hazne kapasitesi
- Katlanır tutma kolu
- Buhar güç ayarı
- Otomatik kablo (5 metre) sarma
- 180 derece dönebilir başlık
- Halı aparatı ve mikrofiber bez
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Black & Decker BHSM1615DSM-QS
Zemin tipine göre buhar ayarı yapabileceğiniz Black & Decker BHSM1615DSM-QS Buharlı Temizleyici, üçgen şeklindeki başlığı sayesinde en uç noktalara kadar ulaşır. Ayrıca SteaMitt buhar başlığı, herhangi bir kimyasal veya temizlik bezi kullanmanıza gerek olmadan mutfak yüzeylerinden, banyo yüzeyleri ve mobilyalara kadar her yerde derinlemesine temizlik imkanı sağlıyor.
- 1600W çalışma gücü
- 0.5 Llitre su tankı kapasitesi
- Autoselect teknolojisi
- Kireç koruma sistemi
- Su seviyesi göstergesi
- Buhar güç ayarı
- Isınma süresi 15 sn
- 20 dk çalışma süresi
- 17 adet aksesuar
- Mikrop, bakteri ve virüslerin %99,9'unu yok etme
- Kısa ısınma aşaması, 18 saniye içinde kullanıma hazır
- Yıkanabilir mikrofiber temizlik bezleri
- 7m Kablo Uzunluğu
''Çok beğendim. Deterjanın sağlamadığı temizliği sağladı. Ahşaplar ilk defa bu kadar parladı. Kirden muzdarip olmamak için kullanım öncesi süpürme işi çok iyi yapılmalı. Yerde toz birikintisi varken kovalı temizlik performansı beklenmemeli. Hiç yorulmadan bütün ev hijyenik oldu. Kablo uzunluğu buhar basıncı çok iyi.''
Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
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