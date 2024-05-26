Son dönemin popüler ürünleri arasında yer alan buharlı temizleyiciler, temizliği çok daha pratik ve sağlıklı hale getiriyor. İşte sizin için bu buharlı temizleyicilerden oluşturduğumuz liste.

Buharlı temizleyiciler, içerisinde bulunan suyu yüksek sıcaklıklara ulaştırarak buhar seviyesine getiriyor. Bu buhar sayesinde evinizin istediğiniz her köşesini kimyasal deterjanlara ihtiyaç kalmadan derinlemesine temizleyip, size zarar verecek mikrop veya alerjik virüslerden korunabilirsiniz. Peki ya ''En iyi buharlı temizleyici hangisi?'' diye soracak olursanız; Kärcher, Bissell ve Ariete gibi markalar ilk sırayı alıyor.

Biz de sizler için piyasadaki en çok tercih edilen buharlı temizleyicilerden bazılarını sizler için listeledik. Eğer ki temizlik işini daha kolay ve sağlıklı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız aşağıdaki ürünlere göz atabilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Karcher SC 3 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

İnşaat sonrası oluşan kirlerde bile oldukça etkili olan Karcher SC 3 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi her türlü sert yüzeyde yüksek performans gösterir. Aksesuarları sayesinde en küçük boşlukları bile tertemiz yapan bu ürün en çok tercih edilen buharlı temizlik makineleri arasında üst sıralarda yerini alıyor.

1900 watt ısıtıcı gücü

1 litre su tankı kapasitesi

3,5 bar buhar basıncı

30 saniye ısınma süresi

İki kademeli buhar akış kontrolü

Bakteri ve virüslerin yüzde 99,99'unu yok etme

Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar

Çocuk emniyet kilidi

Derz temizleme aparatı

Mikrofiber temizleme bezi

''İyiki almışım, yorulmadan ev mis gibi oluyor. Sipariş verecek olanlar yedek bez de alsa iyi olur. Kullanması gayet kolay, ütü mantığında, Suyu bittikçe dök haznesi açık zaten. O yüzden dökmesi de rahat. Ayrıca farkettigim bir şey var ev eskisi gibi de tozlanmıyor. Bu da evin güzel temizlendiğini gösteriyor bence.''

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Alf BT-122 Steam Force Multi Buharlı Temizleyici

Yaşam alanınızda en yüksek hijyen seviyesine ulaşmanızı sağlayacak olan Alf BT-122 Steam Force Multi Buharlı Temizleyici ile dilediğiniz her alanı tek seferde temizleyebilirsiniz.

Halı ve tüm sert zeminlerde kullanılır.

4 m kablo uzunluğu

1400 W Isıtıcı Gücü

Isınma süresi 480 sn

5 bar buhar basıncı

Halı ve derz temizleme aparatı

Mikrofiber bez

1.2 litre su tankı kapasitesi

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi

Ev bakterilerinin %99.99'unu tüm yüzeylerden kimyasal madde yardımı olmadan yok ederek temizleyen Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi, 2 kademeli buhar basıncı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın ısınıp ısımandığını veya hangi mod ayarında olduğunu gösteren bir LED paneli de mevcut.

Isıtıcı gücü 1500 W

Isınma süresi 390 sn

3.2 bar buhar basıncı

Buhar hazır göstergesi

1 litre su tankı kapasitesi

75 m² alanda bakteri ve virüs temizliği

Dar aralık ucu

Mikrofiber bez

4m kablo uzunluğu

Çocuk emniyet kilidi

''Aşırı yorulmadan işleri kolayca halletmemi sağladı. İnatçı lekeleri iki kerede çıkarıyor. Özellikle banyodaki kireç lekelerini söktü attı, paspası da mükkemmel. Temiz evden bile çıkmaz dediğiniz kiri tozu çıkarıyor. Ben bayılıyorum ve çevremdeki herkese aldırdım. Arada kaldıysanız hiç düşünmeden alın. Bir de cam temizleme aparatı aldım. Onunla da camları kolayca hallediyorum. 10/10.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Fakir Alina Clean Buharlı Temizleyici

Tüm sert zeminlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz Fakir Alina Clean Buharlı Temizleyici; yağ, kir ve kireç gibi lekeleri temizleminize yardımcı olur. En çok tercih edilen buharlı mop ürünlerinden biri olan Fakir Alina Clean, evinizi tertemiz yaparak alerjik reaksiyonlardan korur.

1300 W ısıtıcı gücü

Isınma süresi 30 sn

0.33 litre su tankı kapasitesi

Çalışma süresi 20 dk

Kireç koruma sistemi

10 farklı fonksiyonel kullanım başlığı

LED uyarı fonksiyonu

360 derece dönebilen başlık

''Temizlikle başı dertte olanlar hiç cekinmeden alın. Kaliteli bir ürün pahalı benzerlerinden hiç farkı yok. Buharlı bir temizlik için ideal içinize buharlı temizlik siniyorsa mutlaka alınabilir.''

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bissell SpinWave Cordless

Kablosuz bir buharlı temizleyeci arayanlar için tercih edilebilecek olan Bissell SpinWave Cordless, özellikle zorlu ve kurumuş lekeler için tercih edilmektektedir. Ayrıca günlük kullanım için farklı özelliklerde pedleri de mevcut

105 watt çalışma gücü

0.83 litre su tankı kapasitesi

20 dk çalışma süresi

180° döner başlık

Fayans, döşeme, mermer ve ahşap zeminlere uygun

Sert zeminleri temizlemek için özel pedler

Yıkanabilir pedler

Kablosuz kullanım özelliği

4 saat şarj ile 20 dakika kullanım süresi

62 dB ses seviyesi

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kärcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

20 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin neredeyse tamamını yok edip temizleyen Kärcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi, ihtiyacınız olabilecek her türlü sert zeminde sorunsuz şekilde çalışır.

3,2 bar buhar basıncı

1200W çalışma gücü

Isınma süresi 180 sn

0.2 litre su tankı kapasitesi

Küçük, kullanışlı ve saklaması kolay

Çocuk kilidi

Mikrofiber bez

Bakteri ve virüslerin %99,99'unu yok etme

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Alf Hero BT-123 Buhar Basınçlı Zemin Temizleyici

Özel olarak tasarlanan dezenfeksiyon sistemi ile tüm bakterileri saniyeler içinde yok eden Alf Hero BT-123 Buhar Basınçlı Zemin Temizleyici , hijyen konusunda oldukça etkili bir üründür. Buharın temizleme gücü ile Actijen'in dezenfektan etkinliği birleşerek mikro-biyolojik düzeyde temizlik sağlar.

Isıtıcı gücü 1200 W

3.5 bar buhar basıncı

Isınma Süresi 10 sn

0.6 litre su tankı kapasitesi

Tüm sert zeminler

Buhar hazır göstergesi

Halı aparatı ve mikrofiber bez

7m kablo uzunluğu

''Tek kelime ile bayıldımmmmm. Çok kolay. Bir yer silme, bez yıkama, sıkma yok. Cihazın vermiş olduğu sıcak buhar mikropları kırmada bire bir etkili. E birde dezenfektan eşlik edince buna ortaya Işıl Işıl pırıl pırıl bir temizlik. Şiddetle tavsiye edilir …!''

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Fakir Maxiclean Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici

Şık tasarımı ve kolay kullanımı ile beğenilen ürünlerden biri olan Fakir Maxiclean Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici, günlük temizlik işlerinizde size oldukça yardımcı olacak.

1300 watt motor gücü

10 farklı fonksiyonel kullanım başlığı

330 ml kapasiteli su haznesi

Hazır olduğunu gösteren LED uyarı fonksiyonu

Dar alanlarda rahat temizlik

Aşırı ısınma koruması

Kolay manevra kabiliyeti

Hızlı ısıtma süresi 30 sn.

Çıkarılabilir kireç önleyici filtre

''Çekiş gücü günlük temizlik için gayet yeterli. Her alana girip temizlik yapabiliyor, ben çok beğendim''

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ariete 4163 Buharlı Paspas Temizleyici

İtalyan tasarımı ve estetiğinin bir ürünü olan Ariete 4163 Buharlı Paspas Temizleyici, seçilen zemin türüne göre sıcaklığı ayarlayarak daha sağlıklı bir temizlik imkanı sunar. Kullanımı ve depolaması kolay olan bu ürün uzun ömürlü bir deneyimi garanti ediyor.

1500W çalışma gücü

Çalışma süresi 20 dk

6/7 dakikada ısınma

500ml hazne kapasitesi

Katlanır tutma kolu

Buhar güç ayarı

Otomatik kablo (5 metre) sarma

180 derece dönebilir başlık

Halı aparatı ve mikrofiber bez

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Black & Decker BHSM1615DSM-QS

Zemin tipine göre buhar ayarı yapabileceğiniz Black & Decker BHSM1615DSM-QS Buharlı Temizleyici, üçgen şeklindeki başlığı sayesinde en uç noktalara kadar ulaşır. Ayrıca SteaMitt buhar başlığı, herhangi bir kimyasal veya temizlik bezi kullanmanıza gerek olmadan mutfak yüzeylerinden, banyo yüzeyleri ve mobilyalara kadar her yerde derinlemesine temizlik imkanı sağlıyor.

1600W çalışma gücü

0.5 Llitre su tankı kapasitesi

Autoselect teknolojisi

Kireç koruma sistemi

Su seviyesi göstergesi

Buhar güç ayarı

Isınma süresi 15 sn

20 dk çalışma süresi

17 adet aksesuar

Mikrop, bakteri ve virüslerin %99,9'unu yok etme

Kısa ısınma aşaması, 18 saniye içinde kullanıma hazır

Yıkanabilir mikrofiber temizlik bezleri

7m Kablo Uzunluğu

''Çok beğendim. Deterjanın sağlamadığı temizliği sağladı. Ahşaplar ilk defa bu kadar parladı. Kirden muzdarip olmamak için kullanım öncesi süpürme işi çok iyi yapılmalı. Yerde toz birikintisi varken kovalı temizlik performansı beklenmemeli. Hiç yorulmadan bütün ev hijyenik oldu. Kablo uzunluğu buhar basıncı çok iyi.''

Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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