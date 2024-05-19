"Kilomu takip etmek istiyorum." diyorsanız ve bu konuda detaylı veri sağlayan bir dijital tartı tavsiyesine ihtiyacınız varsa sizi birbirinden farklı özelliklere sahip dijital tartı önerileri verdiğimiz içeriğimize alalım.

Özellikle sağlıklı bir yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelen dijital tartılar sayesinde kilo takibi ve vücut analizi yapmamız mümkün. Farklı ağırlıklardaki farklı nesneleri de ölçebilen bu cihazlar, otomatik sıfırlamalarıyla pil tasarrufu da sağlıyor.

Bilinen tartıların aksine yağ, kas, ve su ölçümü gibi farklı özelliklere de sahip her bütçeye uygun ve en çok tercih edilen dijital tartıları sizler için derledik. Gelin listemize bir göz atalım.

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Uygun fiyatlı bir dijital tartı arayanlara: Techfit TF-1052

Maksimum Ağırlık Kapasitesi: 180 kg

Malzeme: Temperli cam

Tasarım: Kare

LCD ekran

Otomatik Kapanma: Var

Ağırlık Birimleri: kg/lb

Hassasiyet: 100 gr

Güç Kaynağı: Pil ile çalışır.

Renk: Şeffaf cam

Techfit TF-1052'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Yüksek Ağırlık Kapasitesi: 180 kg'ye kadar ölçüm yapabilir. Pil ile çalıştığı için düzenli pil değişimi gerekebilir. LCD ekran sayesinde sonuçlar kolayca okunabilir. Temperli cam malzeme kırılma riski taşıyabilir, dikkatli kullanılmalıdır. Enerji Tasarrufu: Otomatik kapanma özelliği pil ömrünü uzatır. Çoklu Ağırlık Birimi: Kilogram ve libre arasında geçiş yapma imkânı sunar.

Techfit TF-1052, 180 kg'ye kadar ölçüm yapabilen bir banyo tartısı. Cihaz, temperli camdan üretilmiş kare yapısı, LCD ekranı ve otomatik kapanma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Ağırlık birimleri arasında kilogram ve libre seçenekleri sunan bu tartı, hassasiyet açısından 100 gramlık ölçüm yapabilme kapasitesine sahip. Pil ile çalıştığı için düzenli pil değişimi gerektirebilir ve cam malzeme kırılma riski taşıdığından dikkatli kullanılmalıdır.

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Vücudunuzun her gün nasıl değiştiğini doğru şekilde algılayabilecek kadar hassas sensörler: Xiaomi Mi Smart Scale 2

Hassasiyet: En az 50 grama kadar hassas ölçüm

Yüksek hassasiyetli manganezli çelik sensör

Ağırlık Birimleri: Kilogram, jin, pound

Bağlantı: Bluetooth 5.0

Uygulama Desteği: Mi Fit uygulaması ile senkronizasyon

Kullanıcı Tanıma: 16 kişiye kadar otomatik kullanıcı algılama

Vücut Dengesi Testi: Var

Misafir Modu: Var

Bebek ve Evcil Hayvan Ağırlığı Ölçümü: Var

Malzeme: Temperli cam

Gizli LED ekran

Xiaomi Mi Smart Scale 2'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Uygulama Desteği: Mi Fit uygulaması ile verilerinizi takip edebilir ve analiz edebilirsiniz. Pil ile çalıştığı için düzenli pil değişimi gerekebilir. Çoklu Kullanıcı Desteği: 16 farklı kullanıcıyı otomatik olarak tanır. Diğer dijital tartılara göre daha yüksek fiyatlı olabilir. Ekstra Ölçüm Özellikleri: Bebek ve evcil hayvan ağırlığını ölçme imkânı. Vücut Dengesi Testi: Denge becerilerinizi test edebilir ve geliştirebilirsiniz.

Mi Smart Scale 2, yüksek hassasiyetli manganezli çelik sensörleri ve 50 grama kadar küçük değişiklikleri algılayabilen yapısıyla öne çıkan bir dijital tartı. Bluetooth 5.0 bağlantısı ve Mi Fit uygulaması ile verilerinizi kolayca takip edebilir, 16 kişiye kadar kullanıcı tanıma özelliği ile aile üyelerinizin verilerini saklayabilirsiniz. Cihaz, şık ve sade tasarımı, temperli cam yapısı ve gizli LED ekranı ile evinizde modern bir dokunuş sağlıyor. Bebek ve evcil hayvan ağırlığını ölçme, vücut dengesi testi gibi ekstra özellikleri ile de sizlere kapsamlı bir deneyim sunuyor.

"Beklediğimden çok daha hassas ölçümler yapıyor. İçtiğiniz bir bardak suyun dahi ölçümleyebiliyor. Görüntüsü çok şık. Cihaz başlangıçta kendini zemine göre kalibre ediyor. Açma kapatma tuşu olmadığı için yerini değiştirdiğinizde pillerin bir tanesini çıkartıp takarak tekrar kalibre etmesini sağlayabilirsiniz. Ürünü herkese tavsiye ederim."

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Kompakt boyutu ile yer tasarrufu sağlayın: Soehnle 63850

Hassasiyet: 100 gr

Tasarım: Kompakt ve ince

Ekran: Büyük LCD ekran

Otomatik Kapanma: Var

Ağırlık Birimleri: Kilogram

Güç Kaynağı: Pil ile çalışır.

Soehnle 63850'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Kompakt Tasarım: İnce ve kompakt yapısı sayesinde kolayca saklanabilir. Sadece kilogram birimi ile ölçüm yapar, diğer birimler mevcut değildir. Enerji Tasarrufu: Otomatik kapanma özelliği pil ömrünü uzatır. Pil ile çalıştığı için düzenli pil değişimi gerekebilir. Güvenlik Camı: Dayanıklı güvenlik camı ile uzun ömürlü kullanım.

Soehnle 63850, 180 kg'ye kadar ölçüm yapabilen, kompakt ve ince tasarımıyla dikkat çeken bir dijital tartı. Güvenlik camından üretilmiş yapısı ve büyük LCD ekranı ile hem dayanıklı hem de kullanımı kolay. Ürün, otomatik kapanma özelliği sayesinde pil ömrünü uzatır. Ancak sadece kilogram birimi ile ölçüm yapması bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir.

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Vücut sağlığınıza ilişkin 12 farklı ölçüm yapın: Anker Eufy C1 Akıllı Baskül

Maksimum Ağırlık Kapasitesi: 180 kg

Hassasiyet: 100 gr

Sensörler: 4 elektrot ve 2 çift sensör

Bağlantı: Bluetooth 4.0

Uygulama Desteği: EufyLife uygulaması ile senkronizasyon

Kullanıcı Tanıma: 16 kişiye kadar otomatik kullanıcı algılama

Ölçüm Özellikleri: Vücut ağırlığı, BMI, vücut yağı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi

Ağırlık Birimleri: Kilogram, pound

Güç Kaynağı: 3 adet AAA pil (yaklaşık 1 yıl dayanır)

Malzeme: Temperli cam

LED ekran

Suya Dayanıklılık: Hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı

Anker Eufy C1 Akıllı Baskülün artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Çoklu Ölçüm Özellikleri: Vücut ağırlığı, BMI, vücut yağı, kas kütlesi, su oranı ve kemik kütlesi gibi kapsamlı ölçümler yapabilir. Bluetooth Bağlantısı: Ölçümler, o anda bağlı olan hesaba ve telefona kaydedilir; farklı telefon ve hesaplarla senkronizasyon otomatik olmayabilir. Uygulama Desteği: EufyLife uygulaması ile verilerinizi takip edebilir ve analiz edebilirsiniz. Çoklu Kullanıcı Desteği: 16 farklı kullanıcıyı otomatik olarak tanır. Suya Dayanıklılık: Hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı olması, banyoda kullanım için uygundur.

Anker Eufy Akıllı Tartı, 180 kg'ye kadar ölçüm yapabilen ve kapsamlı vücut analizi sunan bir dijital tartı. 4 elektrot ve 2 çift sensör ile vücut ağırlığı, BMI, vücut yağı, kas kütlesi, su oranı ve kemik kütlesi gibi çeşitli ölçümler yapabilir.

EufyLife uygulaması ile verilerinizi kolayca takip edebilir ve analiz edebilirsiniz. 16 kişiye kadar kullanıcı tanıma özelliği, aile üyelerinizin verilerini saklamanızı sağlar. Hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı olması, banyoda kullanım için uygundur.

"Banyo dışında, görünür bir yerde tutmak istiyorsanız tasarımı bunun için uygun. Şık olduğu için bence hiçbir yerde sırıtmaz. Rengini ayrıca beğeniyorum. En önemlisi ölçümler tutarlı. Su tüketimim arttığında veya azaldığında, cihazın vücudumda ölçtüğü su miktarı da değişiyor. Ya da birkaç gün yağlı besinlere yönelsem vücut yağ yüzdesi değerimin yükseldiğini görebiliyorum. 12 vücut ölçümü yaptığını iddia ediyor. Ancak bunlar birbirinden bambaşka 12 ölçüm değil. Bazı değerler ötekilerinden türetme. Mesela vücut yağ yüzdesi ile vücut yağ kütlesi. Bluetooth'u aktif hâle getirip, uygulamayı açıp tartılıyorum. Sonuçlar hemen telefona geliyor. Ölçümü telefona aktarmasında sorun yaşamadım. Bluetooth işareti sabit yanıyorsa verileri gönderdiğini anlıyorsunuz. Hatta bunları yapmadan da tartılabilirsiniz çünkü sizin ilk bağlantı kurmanıza kadar o verileri saklıyor. Tartıyı bir telefonda birden fazla kişinin kullanması da mümkün, birden fazla telefonda birden fazla kişinin kullanması da. Tartınızı misafirlerinizin kullanmasında bir sorun yok. Farklı bir kişinin tartıldığını anlayarak bunları "eşleşmeyen ölçümler" olarak ayrıca saklıyor. Ben her sabah yataktan çıkıp ilk iş olarak tartılıyorum ki uygulamanın oluşturduğu grafiklerde yemek, içmek vb. kaynaklı dalgalanmaları asgari düzeyde tutabileyim. Ölçmeye 3 kg'dan başlıyor. Daha altını ölçmüyor. Son olarak ağırlık ölçümüne değineyim. Başka bir baskülle kıyaslama olanağım yok ama ağırlığının 1,4 kg olduğundan emin olduğum bilgisayarımı elime alarak çıktığımda baskül 1,4 kg daha fazla ölçtü. Bu, tatmin edici."

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İnce ve modern tasarım: Altus AL808SM

Maksimum Ağırlık Kapasitesi: 150 kg

Hassasiyet: 100 gr

Malzeme: Temperli cam

Tasarım: İnce ve şık

Ekran: LCD ekran

Otomatik Kapanma: Var

Ağırlık Birimleri: Kilogram

Güç Kaynağı: Pil ile çalışır.

Altus AL808SM'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Enerji Tasarrufu: Otomatik kapanma özelliği pil ömrünü uzatır. Sadece kilogram birimi ile ölçüm yapar, diğer birimler mevcut değildir. Şık Tasarım: İnce ve modern tasarımıyla estetik bir görünüm sunar. Ağırlık Kapasitesi: 150 kg maksimum kapasite, bazı kullanıcılar için yeterli olmayabilir. Dayanıklı Malzeme: Temperli cam yapısı ile dayanıklıdır.

Altus AL808SM, 150 kg'ye kadar ölçüm yapabiliyor. Ürün temperli camdan üretilmiş. Otomatik kapanma özelliği sayesinde pil ömrünü uzatır ancak şunu da unutmamak lazım cihaz, sadece kilogram birimi ile ölçüm yapabiliyor ve 150 kg ağırlık kapasitesine sahip.

"Yorumlara bakarak aldım. Kurumsal bir marka. Yeterince büyük ve sağlam duruyor. Yani tartının üzerine sığıyorsunuz. Oyuncak gibi küçük değil. Peş peşe 3-4 kez tartıldım. Aynı değeri gösterdi. Ekran yeterince büyük ve rakamlar okunaklı."

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Vücut yağı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi ve metabolizma hızı gibi kapsamlı ölçümler yapabilirsiniz: Voit Dijital Tartı

Maksimum Ağırlık Kapasitesi: 180 kg

Hassasiyet: 100 gr

Sensörler: 4 yüksek hassasiyetli sensör

Bağlantı: Bluetooth

Uygulama Desteği: Mobil uygulama ile senkronizasyon

Ölçüm Özellikleri: Vücut ağırlığı, BMI, vücut yağı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi, bazal metabolizma hızı (BMR)

Ağırlık Birimleri: Kilogram, pound

Güç Kaynağı: Pil ile çalışır.

Malzeme: Temperli cam

Voit dijital tartının artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Vücut ağırlığı, BMI, vücut yağı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi ve bazal metabolizma hızı gibi kapsamlı ölçümler yapabilir. Ölçümler, o anda bağlı olan hesaba ve telefona kaydedilir; farklı telefon ve hesaplarla senkronizasyon otomatik olmayabilir. Kilogram ve pound arasında geçiş yapma imkânı sunar. Mobil uygulama ile verilerinizi takip edebilir ve analiz edebilirsiniz.

Voit Dijital Akıllı Tartı, 180 kg'ye kadar ölçüm yapabilen ve kapsamlı vücut analizi sunan bir dijital tartı. 4 yüksek hassasiyetli sensör ile vücut ağırlığı, BMI, vücut yağı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi ve bazal metabolizma hızı gibi çeşitli ölçümler yapabilir. Mobil uygulama desteği ile verilerinizi kolayca takip edebilir ve analiz edebilirsiniz.

Ürün, sunduğu değerlerle vücudunuzu tanımanızı sağlıyor. Beslenme programını uygularken BMI, iç organ yağ miktarı, metabolizma hızı gibi değerleri bilmek beslenme programınızın uygunluğunu tahmin edebilmenizi mümkün kılıyor.

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Çok küçük değişiklikleri bile algılar: RENPHO

Maksimum Ağırlık Kapasitesi: 180 kg

Hassasiyet: 50 gr

Sensörler: 4 yüksek hassasiyetli sensör

Bağlantı: Bluetooth

Uygulama Desteği: RENPHO uygulaması ile senkronizasyon

Ölçüm Özellikleri: Vücut ağırlığı, BMI, vücut yağı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi, bazal metabolizma hızı (BMR), viseral yağ

Ağırlık Birimleri: Kilogram, pound

Güç Kaynağı: 3 adet AAA pil

Ma2lzeme: Temperli cam

RENPHO'nun artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Kilogram ve pound arasında geçiş yapma imkânı sunar. Yüksek fiyat 180 kg'ye kadar ölçüm yapabilir. 3 adet AAA pil gereksinimi 50 grama kadar küçük değişiklikleri algılayabilir. Vücut ağırlığı, BMI, vücut yağı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi, bazal metabolizma hızı ve viseral yağ gibi kapsamlı ölçümler yapabilir.

RENPHO'nun ağırlık kapasitesi 180 kg'ye kadar. Cihaz, 4 yüksek hassasiyetli sensör ile vücut ağırlığı, BMI, vücut yağı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi, bazal metabolizma hızı ve viseral yağ gibi çeşitli ölçümler yapabiliyor. Bu ölçümleri RENPHO uygulaması ile kolayca takip edebilir ve analiz edebilirsiniz.

"Tartının hiçbir kusuru yok, gözünüzü kapatın alın. Her hafta diyetisyene giden biriyim. Diyetisyendeki on binlerce liralık aletle ölçümleri aynı. Daha ne olsun!"

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Pilsiz kullanım teknolojisi sayesinde, tek bir butonla kendi enerjisini kendi üretiyor: Arzum AR5034

Maksimum Ağırlık Kapasitesi: 150 kg

Hassasiyet: 100 gr

Malzeme: Temperli cam

İnce ve modern

Ekran: LCD ekran

Otomatik Kapanma: Var

Ağırlık Birimleri: Kilogram

Arzum AR5034'ün artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Çevre dostu (Hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymaz.) Sadece kilogram birimi ile ölçüm Pilsiz kullanım

Renkli görünümü ve çevre dostu tasarımıyla diğer dijital tartılardan farklı bir yapıya sahip olan Arzum AR5034, tek bir tuşla çalışabilir. Cihaz, 150 kg'ye kadar ölçüm yapabilir. Bununla birlikte Arzum AR5034, geniş ve rahat bir ölçüm yüzeyi sunar, bu da üzerine çıkarken rahat bir deneyim sağlar. Alt kısmında bulunan kaymaz ayaklar, zemine sıkıca tutunur ve korkmadan kullanmanıza yardımcı olur. Son olarak ürün, pilsiz kullanımı sayesinde hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymaz.

"Kilomu doğru tartıyor. Pilsiz kullanım çok basit. Ortadaki büyük tuşa bir kere basmanız yeterli. Ekranda sıfırları görünce üzerine çıkabilirsiniz. Pil maliyeti olmaması çok iyi."

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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