Bulgaristan'dan Gelen +359'lu Çağrıların Amacı Ne?

Hepimizin en az bir kere yaşadığı +359'lu aramaların neden geldiğini ve neyi amaçladığını masaya yatırıyoruz.

Neredeyse ayda en az bir kere Bulgaristan'dan bir cevapsız çağrı düşüyor telefonumuza. Çoğunlukla yurtdışı olduğu için geri dönülmeyen bu numaraları geri arayanlar, çoğunlukla dönüşü olmayan bir şekilde örümcek ağlarına yapışıyor.

Çoğunlukla merakla başlayan bu geri arama süreci, sonrasında bambaşka bir boyut kazanıyor. Telefonu geri aradığınızda bir kadınla muhatap olmaya başlıyorsunuz ve dolandırıcılık hikayesi burada başlıyor. WhatsApp ve Skype konuşmaları, güven tahsis etmek için türlü hikayeler ve en sonunda işin evlilik, buluşma gibi şeylere gelmesi... Daha sonra da o ölümcül son darbe geliyor: "Pasaport işlemleri için 3000 Euro'ya ihtiyacım var."

Bir başka yöntem de Kapıkule'ye kadar kurbanın getirilmesi. Bu sebeple hevesi ve libidosu tavan yapan kişinin, o an sevgiliyle buluşabilmek için parayı anında hesaba göndermesi. Elbette bu andan sonra karşı tarafla iletişimin tamamen kesilmesi ve paranın uçup gitmesi söz konusu oluyor.

Elbette bu yöntem hiç ama hiç yeni değil. 2011 yılında İsmail Ayekin isimli bir vatandaş, Bulgaristan'dan gelen bir arama sonrası tam 30 bin TL dolandırılmıştı. O dönem Ayekin, "Genç bir kızla konuşmak ve duygusal yakınlık hissetmek gözlerimi kör etti. Şimdi kendimi enayi gibi hissediyorum” diye konuşmuştu.

Sözün özü, bu tür bir arama aldığınızda tek yapmanız gereken şey var: Hiçbir şey yapmamak.