Yabancı bir ülkeye gittiğimizde, ilk olarak ülkemiz ile olan farklılıklar gözümüze çarpar. Elbette bu durum, yalnızca bizler için geçerli değil. Yerel halkın dikkatini çekmeyen fakat turistlerin bakış açısından "inanılmaz" olarak nitelendirilebilecek fikirleri sizlerle paylaşacağımız haberimize hoş geldiniz.

Gittiğimiz her yerde oldukça farklı fikirler ile karşılaşabiliriz. Özellikle turistler, gerçekleştirdikleri seyahatlerde yaptıkları gözlemlerle sık sık bu durumu yaşarlar. Turistlerin gözünden farklı ülkelerde karşımıza çıkan harika fikirleri derlediğimiz listemizde Wi-Fi bağlantısı olan çöp tenekelerinden, otobüs sürücüleri için “teşekkür ederim” düğmelerine kadar oldukça ilginç fikirler var. Haydi gelin bu ilginç fikirlere birlikte göz atalım. 1. Tek arabalık yere 5 araba sığdıran akıllı park istasyonları (Güney Kore) 2. Tuvaletteki sesleri ortam gürültüleriyle izole eden "mahremiyet" butonu (Japonya) 3. Otobüsten inerken şoföre teşekkür etmenizi sağlayan ilginç buton (Finlandiya) 4. İtalya'nın dar sokaklarında kargo teslimatı yapabilmek için üretilmiş sevimli UPS kamyonu (İtalya) İLGİLİ HABER Beklediğinizden Çok Daha Büyük Olan ve Boyutlarıyla Dudak Uçuklatan 11 Şey 5. Müşterilerinin canı sıkılmasın diye her masaya bir Nintendo koyan bar (Birleşik Krallık) 6. Otobüslerde şarj ihtiyacını karşılamak için kullanılan USB portları (Türkiye) 7. Çöpleri, çöp kutusuna atmaya teşvik etmek için ücretsiz Wi-Fi bağlantısı sunan çöp kutuları (İsveç) 8. Egzersiz yaparak telefonlarınızı şarj edebileceğiniz bisikletler (Avustralya) İLGİLİ HABER Biraz Photoshopun Çöpten Altın Çıkarabileceğini Gösteren 18 Fotoğraf 9. Taksinin içindeki havayı doğal yollarla temizlemeyi tercih eden taksicinin ilginç fikri (Çin) 10. Bozulan bisikletinizi anında tamir edebileceğiniz ücretsiz tamir istasyonları (Kanada) Turistlerin, farklı ülkelerde görüntüledikleri ilginç fikirleri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizce bu fikirlerden hangisi ülkemizde de kullanılmalı? Yanıtlarınızı yorumlarda bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde ilginç görselleri derleyerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :) Bu arada Türkiye'de yer alan USB şarj noktaları, İzmir'de bulunan elektrikli araçlarda bulunuyor.

Kaynak : https://brightside.me/creativity-design/20-awesome-ideas-from-different-countries-that-should-be-used-everywhere-683660/

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