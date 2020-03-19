88 Yaşındaki Kadının Paint ile Yaptığı 10 Sanat Eseri

Örgü ören, çiçek yetiştiren veya torun yetiştiren yaşıtlarının genelinden farklı bir hobiye sahip olan 88 yaşındaki Concha Garcia Zaera’nın Instagram’da tam 247 bin takipçisi var. Peki neden? Kendisi resim yapıyor. Üstelik sadece Microsoft Paint programını kullanarak. Gelin bu tatlı ninenin eserlerine ve hayatına daha yakından bakalım.

Dünyadaki çoğu büyükanne, yaşları ilerledikçe kendilerini ufak tefek çiçek yetiştirdikleri bahçelerine, yemek yapmaya veya örgü örmeye adarlar. Bütün bu genellemelerin dışında kalan İspanyalı Concha Garcia Zaera isimli kadın, yaşıtlarının çoğunda olmayan bir hobi edinmiş: Resim çizmek. Üstelik bunu sadece Microsoft Paint kullanarak yapıyor.

Microsoft Paint'i profesyonel olarak kullanıp ortaya sanat eserleri çıkarmak gerçekten zor bir iş. Ancak şu anda 88 yaşında olan Concha Garcia Zaera’nın tatlı bir öyküsü bulunuyor. Gelin kendisinin yaptığı resimleri incelerken bir yandan bu tatlı ninenin Paint kullanarak resim yapma serüvenine bir göz atalım.

Concha Garcia Zaera’nın Paint ile yarattığı sanat eserleri

Garcia Zaera, Microsoft Paint programını, çocukları ona bir bilgisayar aldığında keşfetmiş. O günden beri de Microsoft Paint içerisinde birçok insanın yapamayacağı eserler ortaya çıkarıyor. Garcia, Paint programında ustalaşmaya ise şöyle başlamış:

“Kocam hastalandığı için ona bakmak zorundaydım ve bu sebeple evden fazla çıkamıyordum. Paint içerisinde ufak tefek şeyler çizerek resim yapmaya başladım. İlk başlarda bir ev çizerdim, ertesi gün bir dağ eklerdim. Adım adım detaylar ekleyerek resmi bitirdiğimde karşımda güzel bir sonuç duruyordu.”

Eşine gelen gelen posta kartlarından ilham alıyor

Garcia’nın dediğine göre kendisinin hayal gücü sıfır. Paint içerisinde çizdiği resimlerin hiçbirini kendisi sıfırdan tasvir etmemiş. Genellikle kocasından aldığı posta kartlarındaki resimlerden ilham aldığını belirten Garcia, bir eseri bitirmenin ortalama iki hafta sürdüğünü söylüyor. Tabii bu süreçte ufak detaylara önem vererek ciddi bir şekilde çalışıyor.

Bu tatlı ninemiz, başlarda çoğu ninenin yapacağı gibi eserlerini Facebook’ta paylaşmaya başlamış. Ancak torunlarından biri kendisine Facebook yerine Instagram kullanması gerektiğini, bu sayede eserlerini çok daha fazla kişiye gösterebileceğini söylediğinde dananın kuyruğu kopmuş.

Instagram’da tam neredeyse 250.000 takipçisi bulunuyor:

2019 yılının Mart ayı içerisinde açtığı Instagram hesabında yalnızca 300 takipçisi bulunan Garcia’nın şu anda güncel olarak 247.000 takipçisi bulunuyor ve kendisi sürekli yeni eserlerini bu Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Alçakgönüllü sanatçı nine, bu kadar takipçi kazanmasıyla ilgili şunları söylüyor: “Çizdiğim şeylerin neden bu kadar ilgi çektiğini hiç anlayamıyorum. Bana göre oldukça basit şeyler.”

Bir İspanya radyo kanalına verdiği röportajda Garcia, geçmişinde yağlı boya teknikleriyle ilgili sanat dersleri aldığını, ancak boyaların kokusuna dayanamadığı için evde pratik yapamadığını belirtmiş. Kendisinin sanat geçmişinin de bulunduğunu göz önüne alırsak, Paint içerisinden yarattığı sanat eserlerini çok da garipsememek gerek.

Paint programının Windows 7 sürümünü kullanıyor

Garcia, bu güzel sanat eserlerini ortaya çıkarmak için Microsoft Paint kullanıyor, evet. Peki hangi işletim sistemini kullanıyor? Tatlı ninenin verdiği röportaja göre kendisi 2020’nin Ocak ayında Microsoft tarafından desteği kesilen emektar işletim sistemi Windows 7’yi kullanmakta. Görünüşe göre o da Windows OS kullanıcılarının vazgeçilmezi olan Windows 7’den vazgeçememiş.

Concha Garcia Zaera’nın sadece Microsoft Paint kullanarak ortaya çıkardığı bu muhteşem eserlerin göz alıcı olduğu kesin. Günümüzün en güçlü iletişim aracı sosyal medya ile birlikte de büyük kitlelere ulaşan tatlı ninemiz umarız ki bu eserlerini uzun süre boyunca paylaşmaya devam eder. Bu arada, kendisinin Instagram sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar, bu ve bunun gibi ilginç içerikler için Webtekno’yu takipte kalmayı unutmayın :)