Kafein İhtiyacınızı Kahvesiz Çözen 10 Bilim Kurgu Dizisi (2)

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak alfabedeki tüm vitaminler kadar gerekli olan, dizileri listeliyoruz. Zaman yolculuğundan kavram karmaşasına, uzaylılardan tarihin en uzun soluklu dizisine kadar her şey bu listede. Tekrar hoş geldiniz.

Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi serimizin bu haftaki köşesine, iki hafta önce yayınladığımız bilim kurgu dizilerinin devamına yer veriyoruz. Önceki listede, bazı önemli yapımlar yer almıyordu, çünkü biten ya da bir şekilde iptal olan dizilere yer verip de tadınızı kaçırmak istemedik. Bu haftaki listede ise bitse de sonuyla üzmeyen, izleyiciye tüm açıklamayı yapan diziler yer alıyor.

Ayrıca bilim kurgunun sadece gerilim ve gizem türleriyle değil, komedi ile başarılı bir şekilde harmanlanmış versiyonları da var. Kalan diziler ise hala devam eden, izleyicileri tarafından ilgiyle takip edilenler.

(İzledikleriniz için izlemeyenleri maruz görünüz.)

10. Touch:

Eğer ikinci sezonuyla final yapmayıp devam eden bir dizi olsaydı, herhangi bir bilim kurgu listesinin başında bulunabilirdi. Touch, hikayesi oldukça sürükleyici bir yapım. Üstün zekasını kullanarak, matematiksel bağlantılarla, Fibonacci sayılarıyla geleceği tahmin edebilen bir çocuğun tuhaf hikayesine odaklanıyoruz. Merak etmeyin, dizinin son sezonuyla sorularınıza cevap bulacaksınız.

IMDb puanı: 7.4

Rotten Tomatoes notu: %57

9. Humans:

İnsansı robotlara dair gelişmeler sizi heyecanlandırıyorsa Humans, pek çok beklentinizi karşılayacak bir yapım. Kadroda pek tanıdık sima göremesek de yapım robotlar ve insanlar arsında gerçekleşebilecek potansiyel olayları oldukça iyi şekilde aktarıyor.

IMDb puanı: 8.0

Rotten Tomatoes notu: %93

8. The Expanse:

Politik uzay gerilimi olarak sınıflandırabileceğimiz bu yapımda, insanların bir asteroit kuşağında kendilerine yeni bir yuva kurduklarını izliyoruz. Elbette bu yuvayı tehdit eden şey yine insanın kendisi oluyor. Uzay gerilimi sevenler için birebir.

IMDb puanı: 8.4

Rotten Tomatoes notu: %90

7. Sense8:

Sıradan insanların birbirlerine telepatik yollarla bağlı olması, oldukça ilginç bir hikaye başlangıcı. Elbette zihin-zihin arasında kurulan bağlantıların ortaya çıkaracağı sorunlar, dünyayı bekleyen bir kaos da var. Yapımın bu yıl aniden bitirilmesi izleyicilerin tepkilerine neden oldu. Yine de çerezlik izlenebilir.

IMDb puanı: 8.4

Rotten Tomatoes notu: %85

6. 11.22.63:

Zaman yolculuğuna dair tek solukta bitirebileceğiniz bu yapım, zaten tek sezonluk çekildiği için problem yok. Ana hikaye, geçmişe giderek bazı tarihi olayların gidişatını değiştirmeye çalışan karaktere odaklanıyor. Bu olaylardan birisi ABD eski başkanlarından John F. Kennedy’nin cinayeti.

IMDb puanı: 8.2

Rotten Tomatoes notu: %80

5. Rick and Morty:

Listenin en eğlenceli yapımına geldik. Bilim kurguyu, baştan sona yetişkinlere özel olan çizgi dünya ile harmanlıyor. Rick ve Morty’nin maceralarını ise kelimelerle anlatamayız, bazı esprilerin orijinali daha çok güldürür.

IMDb puanı: 9.3

Rotten Tomatoes notu: %97

4. Futurama:

Simpsons dizisinin yükselişiyle pek çok başarılı yapım dünyayı etkisi altına aldı. Bir dönemin efsanesi olan Futurama da öyle. 1999 yılında yaşayan 3 ana karakterin kendilerini aniden 2999 yılında bulmasıyla hikayeye giriş yapıyoruz. Herhalde 2999 yılına kadar Futurama’yı tekrar tekrar izleyenler olacaktır.

IMDb puanı: 8.5

Rotten Tomatoes notu: %93

3. The X Files:

The X Files, uzaylı efsaneleri üzerine çekilmiş en uzun soluklu televizyon yapımlarından birisi, 1997 yılından beri devam ediyor. Dizinin ayrıca 2008 yılında çıkmış bir sinema filmi de var. İki FBI ajanının araştırmalarını konu alan dizi, gerçekten yaşandığı söylenen bazı uzaylı vakalarını da işliyor.

IMDb puanı: 8.7

Rotten Tomatoes notu: %74

2. Fringe:

Dizi dünyasının en sevilen yapımlarından birisi olan Fringe, olay örgüsü ve kurgusuyla sinema okullarında okutulması şart olan bir eser. Toplamda 5 sezon yayınlandıktan sonra her şeyi tadında bırakan dii milyonları üzmüştü. Dizide iki ajan ve bir bilim adamından oluşan ekibin, birbirinden tuhaf olayları nasıl çözdüklerini seyrediyoruz.

IMDb puanı: 8.4

Rotten Tomatoes notu: %89

1. Doctor Who:

1963 yılından bu yana devam eden Doctor Who, bilim kurgu dendiğinde sinema ya da dizi fark etmeksizin ilk akla gelen yapımlardan. Bilime dair her türlü fenomen ve kavramın işlendiği, geniş bir evreni, sonu gelmeyecek kurgusu var. Başroldeki Doctor Who karakterinin sürekli değişmesiyle, her yeni karaktere özgü hikayeler veriliyor. Dizi şu sıralar ilk kadın Doctor Who’nun yer aldığı son sezonuyla devam ediyor.