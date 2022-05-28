Türkiye son birkaç senedir dönem dizilerinde zirve yapmış durumda. Film konusunda hala komedi ve ara ara korkudan devam etsek de, dönem dizileri ülkecek kaçınılmaz kozumuz haline geldi. Son zamanlardaki diziler o kadar hızlı bir şekilde bitip başlıyor ki dikkatinizi vermezseniz takibini bile yapmak epey güç oluyor. Yine de ülke olarak televizyon dizilerine karşı özel bir ilgimiz olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor.

Dönem dizileri çok sık çıkıyor olsa da birçok yeni oyuncunun dizilerde rol bulmasını da sağlıyor. Her ne kadar birçok insan bu diziler hakkında olumsuz yorumlar yapıyor olsa bile, düzenli olarak hala televizyonlarda görüyor oluşumuz yorumların çok etkili olmadığını da gösteriyor.

Fakat garip bir olay var ki ülkecek dramayı da oldukça seviyoruz. Birilerinin arkasından ağıt yakmak ya da üzülmek, özelilkle dizi gibi yapımlar için oldukça ilgi çekici oluyor. Zamanında Kurtlar Vadisi için cenaze namazı kılınması bu konuya basit bir örnek. Hal böyle olunca drama ağırlıklı diziler de ülkemizde eksik olmuyor. Aslında birçok insan, stres ya da sinirini atmak, kafasını dağıtmak için farklı farklı türlerde dizi ya da film izlemeyi seviyor. Bizim de bu yazımız, son zamanlardaki dizi ve filmleri ile ön plana çıkmaya başlayan Burcu Biricik hakkında. Ünlü oyuncunun oynadığı dizi ve filmleri bir çatı altında toplamaya karar verdik.

Burcu Biricik’in rol aldığı dizi ve filmler:

Parayla saadet olmayacağını gösteren: Camdaki Kız

Vizyon Tarihi: 21

IMDb Puanı: 5.5

Oyuncular: Burcu Biricik, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu

Klasik bir zengin ailenin el üstüne büyütülen kızı rolüyle karşımıza çıkan Burcu Biricik, Nalan rolüne hayat veriyor. Varlık içinde yaşayıp en iyi okulları okuyan Nalan, günlerden bir gün kendisini oldukça güçlü bir aile olan Koroğlu ailesinin oğlu Sedat Koroğlu ile yaşadığı bir evliliğin içerisinde bulur. İkiside geçmişte yaşadıkları karanlık olaylardan sıyrıldıklarını düşünürken gelecek onları için çok daha farklı olacaktır. Dramayı bol bol romantizm ile harmanlayan Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından esinlenerek yapılan bir kurgu.

Dertsiz başınıza dert almak isterseniz: Kırmızı Oda

Vizyon Tarihi: 2020

IMDb Puanı: 7.5

Oyuncular: Binnur Kaya, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Burcu Biricik

Gülseren Budayıcıoğlu’nun madalyonun içi adlı kitabından uyarlanarak çekilen Kırmızı Oda bir psikiyatristin hastaları ile olan birebir ilişkisini ele alıyor. Binnur Kaya’nın başrol oyunculuğunda ortaya çıkan bu muhteşem dizide Burcu Biricik danışan hastalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Drama ve gerçekçilik açısından oldukça başarılı bir yapım olan Kırmızı Oda, dertsiz başınıza durduk yere dert almanızı sağlayabilir.

Kayıp kocasını arayan Fatma'nın hikayesi: Fatma

Vizyon Tarihi: 2021

IMDb Puanı: 7.4

Oyuncular: Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak

Oldukça enteresan bir konuya sahip olan Fatma, Fatma’nın kayıp kocasını arayışını ele alıyor. Temizlikçi olarak çalışan Fatma, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in kaybolmasıyla sarsılır. Kocasını aramak için bir yola çıkan Fatma, bu yolda kendisini cinayet işlemiş halde kaosun içinde bulur.

Bir İntikam Hikayesi: Kuzgun

Vizyon Tarihi: 2019

IMDb Puanı: 7.9

Oyuncular: Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan

Kuzgun, küçük yaşta babasını ve kaybeden ve bu olayların devamında ailesinden alıkonulan Kuzgun isimli ana karakterin intikamını konu alıyor. Gerçek adı olan Kuzgun’u gizleyip Akça adıyla yıllarca yaşayıp koruma olarak görev yapan Kuzgun kaybettiği çocukluğu ve babasının intikamını almak için İstanbul’a geri döner. İntikam hikayesi çok farklı bir senaryo olmasa da Kuzgun kendine has ufak detayları ve karakterleri ile çıktığı zamanlarda oldukça popüler olmayı başarmıştı.

Küçüklükten verilen bir söz: Hayat Şarkısı

Vizyon Tarihi: 2016

IMDb Puanı: 7.7

Oyuncular: Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın

Birbirlerinden başka kimsesi olmayan iki arkadaş, Bayram ve Salih aralarında geçen ufak bir kavgayı tatlıya bağlamak için çocukları ile küçük yaşta bir nişan yapmaya karar verirler. İlerleyen zamanlarda birbirlerinden ayrı düşseler de iki küçük büyüdükten sonra bile birbirlerine verdikleri sözü unutmazlar ve Kerem üniversiteden mezun olduktan sonra Melek’in kapısını çalar. Başlangıç olarak oldukça değişik bir hikaye girişine sahip olsa da Hayat Şarkısı ilerleyen zamanlarda bol bol drama ve romantizm ile gözlerimizi dolduruyor.

Erkenden alınan sorumluluk: Beni Böyle Sev

Vizyon Tarihi: 2013

IMDb Puanı: 7.1

Oyuncular: Alper Saldıran, Zeynep Çamcı, Fatih Koyunoğlu, Burcu Biricik

Ayşe ve Ömer bu hikayenin iki kahramanı. Bu iki kahraman değişik bir olgunluk seviyesi göstererek genç yaşta bir heves uğruna yaşayacakları ilişkiler yerine büyük bir sorumluluk alıp evlenmeye karar verirler. Hikaye ise bu güçlüklerin karşısında nasıl durduklarını ele alıyor. Aslında bakarsak bir bakıma örnek olacak bir hikayeye sahip olsa da, bir yandan da genç yaşta evliliğin getirdiği problemleri ve sorumlulukların ağırlığını yansıtan bir dizi.

Yeni başlangıçlar: Şeref Meselesi

Vizyon Tarihi: 2014

IMDb Puanı: 6.9

Oyuncular: Kerem Bürsin, Şükrü Özyıldız, Şükran Ovalı, Burcu Biricik

Yeni bir başlangıç yapmak amacıyla annelerinin ısrarını kıramayıp İstanbul’a gelen Yiğit ve Emir geldikleri andan itibaren İstanbul ile yıldızlarının hiçbir zaman barışmayacağını anlarlar. Ailelerinin her şeylerini kaybetmelerinin üzüne anneleri de yatağa düşünce, iki kardeşten Yiğit, ailesinin başına gelen olayların sorumlularından intikam almaya yemin eder. Şeref Meselesi kendince farklı bir başlangıca sahip olsa da çok hızlı bir şekilde intikam hikayesine dönüş yapıyor ve bol bol dramayı da yanında getiriyor.

Hayvanlar en iyi dostunuz: Kedi Özledi

Vizyon Tarihi: 2013

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

IMDb Puanı: 5.0

Oyuncular: İlker Ayrık, Algı Eke, Erkan Sever, Burcu Biricik

Üniversitede tanışan Kıymet ve Kadir üniversite bittikten sonra hiç ayrılmamışlar ve ilişkilerinde devam etmişlerdir. Çiftimiz birbirini çok sever. Fakat garip bir şekilde çok sevmelerine rağmen ilişkilerinde sorun hiçbir zaman eksik olmaz. Dışarıdan örnek çift olarak gösterilen bu çift zamanla çok fazla sorun yaşamaya başlar ve bu sorunlarının çözümünü bir kedi aracılığıyla bulurlar. Romantik komedi türünü güzel bir şekilde ele alan Kedi Özledi, kendine has konusuyla izleyenleri güldürmeyi başarıyor.

Durumlar çok karışık: İnanç Odası

Vizyon Tarihi: 2013

Yönetmen: Serdar Gözelekli

IMDb Puanı: 4.1

Oyuncular: Burcu Biricik, Kenan Baydemir, Caner Toprak

İnanç Odası bir hücre içerisinde yaşayan dört genci konu alıyor. İnsanların gidişatını etkilemeyi planlayan bu dört genç “canlı bomba” gibi bir eylemle çıkageliyorlar. Bu eylem sonrasını bir şeylerin değişeceğini kendilerini inandıran bu dört genç için işler düşündükleri kadar kolay olmayacaktır ve her şey çok çabuk karışacaktır. Psikolojik bir gerilim temasına sahip olan İnanç Odası çaresizliğin insana neler yaptırabileceğini yansıtan bir hikayeye sahip.

Gizli devlet işleri: Çiçero

Vizyon Tarihi: 2019

Yönetmen: Serdar Akar

IMDb Puanı: 6.5

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban

Çiçero 2. dünya savaşının seyrini değiştirmekte ve Almanya’nın bozguna uğramasında büyük payı olan casus Çiçero’yu konu alıyor. Genel olarak Çiçero’nun hayatına odaklanan filmimiz Çiçero’nun savaştaki etkisine değinse de daha çok savaştan sonraki olayları ele alan hikaye aynı zaman karakterimizin Çiçero kod adını nasıl aldığını da açıklıyor. Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde işlenen film siyasi olaylara bakış açısıyla oldukça başarılı bir biyografik kurgu.