Kanye West'in Trump yanlısı olmasına göndermede bulunan bir tweet atan Burger King, bu tweet ile Twitter'de kırılması zor bir rekora imza atmış oldu.

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan Burger King, Twitter’da yeni bir rekora imza attı. Burger King’in Birleşik Krallık hesabından Kanye West’in bir tweeti alıntılanarak yapılan gönderme, Twitter’da bir marka hesabı tarafından atılan ve en fazla etkileşim alan tweet oldu.

Sanatçı Kanye West, ABD Başkanı Donald Trump’a olan yakınlığı nedeni ile sürekli olarak eleştiriliyor. Aslında bakacak olursanız Burger King Birleşik Krallık hesabının atmış olduğu tweetin bu kadar çok etkileşim almasındaki temel faktör de tam olarak bu. West, 5 Kasım tarihinde atmış olduğu ‘Benim favori restoranım McDonald’s’ diyerek ortayı yapmış oldu.

Burger King Birleşik Krallık Twitter hesabı ise bu tweeti alıntılayarak ‘Bu, çok şeyi açıklıyor’ yazdı. Burger King’in bu sert göndermesi, Trump tarafından hoş karşılanmasa da Twitter kullanıcılarının hoşuna gitmişe benziyor. Zira tweet toplamda 271 bin retweet ve 1 milyondan fazla beğeni alarak yeni bir rekora imza attı.