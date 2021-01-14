Bursa Sağlık Müdürü, Yeniden Koronavirüs Aşısı Yaptırdı

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gönüllü olarak yaptırdığı koronavirüs aşısının plasebo çıkmasının ardından yeniden aşı oldu.

Çin'den gelen CoronaVac aşılarının uygulanmasına başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk aşıyı yaptırmasının ardından, özellikle pandemi ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, aşı çalışmalarında gönüllü olarak aşı olan isimler arasında yer alıyordu. Yavuzyılmaz'ın gönüllü olarak yaptırdığı aşının plasebo yani yalancı aşı çıkması üzerine Sağlık Müdürü yeniden aşı oldu.

Aşılamalar başladı

Vatandaşlara sıraları geldiğinde aşı olmalarını tavsiye eden Bursa İl Sağlık Müdürü, açıklamalarında “Bugün aşılamalara başladık. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, sabah ilk aşıyı oldu. Ondan sonra diğer sağlık çalışanlarımızın da aşılanma çalışmaları başladı. İlçelerimizde de sabah itibariyle aşı çalışmaları başladı. Ben daha öncesinde Faz 3 çalışmalarında gönüllü olarak aşı yaptırmıştım, o yüzden sabah aşı olmadım. Çünkü aşı mı yapıldı, plasebo mu yapıldı belli değildi. Sabah 09.30-10.00 gibi çalışma grubundan gelen mesajda, 'plasebo grubundan aşılandığım dolayısıyla normal aşımı yapmam gerektiği' belirtildi. Ben de zaman kaybetmeden aşımı oldum. Bütün vatandaşlarımıza, sırası geldiğinde mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Aşının gelişi peyderpey olacak." dedi.

Sağlık personeli aşılanacak

Yavuzyılmaz ayrıca sağlık hizmeti veren personelin de aşılanmasına başlandığını açıkladı. Bütün personelin aşı olacağını vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Sabahtan bu yana üç binin üzerinde sağlık personeli aşılandı. Çalışmalar hafta sonu da dahil olmak üzere gece 23.00’e kadar devam edecek. Biz, aşı olmayı, pandeminin bitmesi için üzerimize düşen bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaklaşık bir yıldır sağlık personeli, insanüstü bir çaba sarf ediyor. Pandemi sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla bitmez. Vatandaşlar da bize destek vermeli. Sırası gelen vatandaşın gidip, aşısını olmasını istiyoruz.” dedi.