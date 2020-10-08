Bursa’daki Yeni Mi Store, Etkileyici İndirimlerle Açılıyor

Xiaomi’nin Bursa’daki yeni mağazası, Korupark AVM’de açılıyor. 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek açılış etkinlikleri kapsamında sürpriz hediyeler dağıtılacak. Ayrıca Xiaomi hayranlarını, 12 Ekim sonuna kadar geçerli olan indirimle dolu bir kampanya da bekliyor.

Son yılların en popüler teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, Türkiye’de yayılmaya devam ediyor. Sık sık yeni lokasyonlardaki mağazalarla karşımıza çıkan şirket, şimdi de Bursa’da yeni bir mağazayla daha müşterilerine kapılarını açıyor.

İlk olarak Cevahir Mi Store ile Türkiye piyasasına giren Xiaomi Resmi Türkiye Tedarikçisi Mieko’nun bir süredir Suryapı Marka AVM’de hizmet veren Bursa’nın ilk Mi Store’undan sonra, Bursa’da ikinci mağazasını da açmaya hazırlanıyor. Korupark AVM’de açılacak bu yeni Mi Store, Xiaomi hayranlarını memnun edecek kampanyalarla aramıza katılacak. Xiaomi hayranları, bu kampanya kapsamında akıllı telefonlara 450 TL’ye kadar varan, kulaklık ve akıllı bilekliklerde ise net yüzde 10 indirimle sahip olma imkanı yakalayacaklar.

Mi Store Bursa Korupark, 10 Ekim’de kapılarını açacak

Korupark AVM’de 10 Ekim Cumartesi günü açılacak Mi Store’un açılışa özel kampanyası, 3 gün sürecek. Tüketiciler, açılışa özel indirimlerden 12 Ekim gün sonuna kadar faydalanabilecekler. Peki Mi Store Korupark’ın açılış kampanyasında ne gibi ürünler bulunuyor?

Xiaomi Mi 10: 8,074 TL

Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği

6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU

Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB (UFS 3.0)

128 GB (UFS 3.0) Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 13 MP f/2.4 telefoto, 2 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS

108 MP f/1.33 geniş açı, 13 MP f/2.4 telefoto, 2 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS

8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı

20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı Batarya: 4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj

4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12

Android 10.0 + MIUI 12 Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm

162.6 x 74.8 x 8.96 mm Ağırlık: 208 gram

Xiaomi Mi Note 10: 5,509 TL

Xiaomi Mi Note 10 teknik özellikleri

Ekran: 6,47 inç boyutunda ve FHD+ (1080x2340 piksel) çözünürlüğünde OLED

6,47 inç boyutunda ve FHD+ (1080x2340 piksel) çözünürlüğünde OLED İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 730G

8 çekirdekli Snapdragon 730G RAM: 6 GB ve 8 GB seçenekleri

6 GB ve 8 GB seçenekleri Depolama: 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri

64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri Ön Kamera: 32 MP çözünürlük (f/2,0 diyafram açıklığı)

32 MP çözünürlük (f/2,0 diyafram açıklığı) Arka Kamera: 108 MP Samsung ISOCELL HMX CMOS ana kamera (f/1,69 diyafram açıklığı); 20 MP çözünürlüğünde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör; 12 MP çözünürlüğünde portre kamerası; 8 MP çözünürlüğünde telefoto lens (10x hibrit yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme); 2 MP çözünürlüğünde makro lens

108 MP Samsung ISOCELL HMX CMOS ana kamera (f/1,69 diyafram açıklığı); 20 MP çözünürlüğünde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör; 12 MP çözünürlüğünde portre kamerası; 8 MP çözünürlüğünde telefoto lens (10x hibrit yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme); 2 MP çözünürlüğünde makro lens Batarya: 30 W hızlı şarj destekli 5.260 mAh batarya

30 W hızlı şarj destekli 5.260 mAh batarya Güvenlik: Ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensör

Ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensör İşletim sistemi: Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü

Mi Note 10 Lite: 3,599 TL (6 GB RAM-64 GB Depolama)

Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri

Ekran: 6.47 inç FHD+ kavisli AMOLED

6.47 inç FHD+ kavisli AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 730G RAM: 6 GB

6 GB Depolama alanı: 128 GB'ye kadar

128 GB'ye kadar Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 5.260 mAh (30W hızlı şarj desteği)

5.260 mAh (30W hızlı şarj desteği) İşletim sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Redmi Note 9 Pro: 3,149 TL (6 GB RAM-64 GB Depolama)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD

6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5.020 mAh (30 watt hızlı şarj desteği)

5.020 mAh (30 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Android 10 tabanlı MIUI 11 Renkler: Mavi, beyaz, siyah

Mavi, beyaz, siyah Boyutlar: 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm

166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm Ağırlık: 209 gram

POCO F2 Pro: 5,799 TL

POCO F2 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç FHD+, Super AMOLED

6.67 inç FHD+, Super AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP

64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Android 10 tabanlı MIUI 11 Batarya: 4.700 mAh (30 watt kablolu hızlı şarj desteği)

Redmi 9: 2,249 TL (3 GB RAM-32 GB Depolama)

Redmi 9 teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç büyüklüğünde FHD+, IPS LCD

6.53 inç büyüklüğünde FHD+, IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio G80 (Mali-G52 GPU ile birlikte)

MediaTek Helio G80 (Mali-G52 GPU ile birlikte) RAM: 3 GB ya da 4 GB

3 GB ya da 4 GB Depolama Alanı: 32 GB ya da 64 GB

32 GB ya da 64 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 5.020 mAh (10 watt hızlı şarj desteği)

5.020 mAh (10 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Android 10 tabanlı MIUI 11 Bağlantı: 4G LTE, çift band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C

4G LTE, çift band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C Boyutlar: 163.32 mm x 77.01 mm x 9.1 mm

163.32 mm x 77.01 mm x 9.1 mm Ağırlık: 198 gram

Redmi 9A: 2,069 TL

Redmi 9A özellikleri

Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)

6.53 inç IPS LCD (720x1600) Batarya: 5.000mAh

5.000mAh Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP

13 MP RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)

32 GB (microSD kart desteği var) İşlemci: MediaTek Helio G25

MediaTek Helio G25 Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı

Redmi Note 8: 2,519 TL (4 GB RAM-64 GB Depolama)

Redmi Note 8 özellikleri

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5 İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm

Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 64/128 GB

64/128 GB Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR

13 MP, f/2,2 HDR Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj

4.000 mAh 18 W hızlı şarj Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

161,3 x 76,4 x 8,4 mm Ağırlık: 194 g

Redmi Note 8 Pro: 2,879 TL (6 GB RAM-64 GB Depolama)

Redmi Note 8 Pro özellikleri

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5 İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm

Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 64/128 GB

64/128 GB Arka Kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi Ön Kamera: 20 MP, f/2,2 HDR

20 MP, f/2,2 HDR Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj

4.500 mAh 18 W hızlı şarj Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

161,3 x 76,4 x 8,4 mm Ağırlık: 199 g

Redmi Note 9: 2,519 TL (3 GB RAM-64 GB Depolama)

Redmi Note 9 teknik özellikleri

Ekran: 6,53 inç IPS LCD ekran (Gorilla Glass 5’le korunuyor)

6,53 inç IPS LCD ekran (Gorilla Glass 5’le korunuyor) İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Depolama alanı: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.020 mAh (18 W hızlı şarj teknolojisi)

Redmi Note 9S: 2,789 TL (4 GB RAM-64 GB Depolama)

Redmi Note 9S Teknik Özellikeri

Ekran: 6,67 inç 20:9 2400×1080 Nokta Ekran

6,67 inç 20:9 2400×1080 Nokta Ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G RAM: 4GB/6GB

4GB/6GB Depolama Alanı: 64GB/128 GB

64GB/128 GB Ön Kamera: 16 MP ekran içi ön kamera

16 MP ekran içi ön kamera Arka Kamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP

48MP + 8MP + 5MP + 2MP Bağlantı: IR blaster

IR blaster Batarya: 5020mAh (tip) batarya

5020mAh (tip) batarya İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Tüm bu ürünlere ek olarak tüketiciler, Mi Smart Band 4’e 179 TL, Mi Smart Band 4C’ye 135 TL ve Mi Smart Band 5’e de 265 TL karşılığında sahip olabilecekler. Pandemi nedeniyle önlemlerin alınacağı açılış sırasında sürpriz hediyeler verileceğini de belirtelim...