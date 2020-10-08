Bursa’daki Yeni Mi Store, Etkileyici İndirimlerle Açılıyor

Son yılların en popüler teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, Türkiye’de yayılmaya devam ediyor. Sık sık yeni lokasyonlardaki mağazalarla karşımıza çıkan şirket, şimdi de Bursa’da yeni bir mağazayla daha müşterilerine kapılarını açıyor.
İlk olarak Cevahir Mi Store ile Türkiye piyasasına giren Xiaomi Resmi Türkiye Tedarikçisi Mieko’nun bir süredir Suryapı Marka AVM’de hizmet veren Bursa’nın ilk Mi Store’undan sonra, Bursa’da ikinci mağazasını da açmaya hazırlanıyor. Korupark AVM’de açılacak bu yeni Mi Store, Xiaomi hayranlarını memnun edecek kampanyalarla aramıza katılacak. Xiaomi hayranları, bu kampanya kapsamında akıllı telefonlara 450 TL’ye kadar varan, kulaklık ve akıllı bilekliklerde ise net yüzde 10 indirimle sahip olma imkanı yakalayacaklar.
Mi Store Bursa Korupark, 10 Ekim’de kapılarını açacak
Korupark AVM’de 10 Ekim Cumartesi günü açılacak Mi Store’un açılışa özel kampanyası, 3 gün sürecek. Tüketiciler, açılışa özel indirimlerden 12 Ekim gün sonuna kadar faydalanabilecekler. Peki Mi Store Korupark’ın açılış kampanyasında ne gibi ürünler bulunuyor?
Xiaomi Mi 10: 8,074 TL
Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB (UFS 3.0)
- Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 13 MP f/2.4 telefoto, 2 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS
- Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS
- Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı
- Batarya: 4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12
- Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm
- Ağırlık: 208 gram
Xiaomi Mi Note 10: 5,509 TL
Xiaomi Mi Note 10 teknik özellikleri
- Ekran: 6,47 inç boyutunda ve FHD+ (1080x2340 piksel) çözünürlüğünde OLED
- İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 730G
- RAM: 6 GB ve 8 GB seçenekleri
- Depolama: 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri
- Ön Kamera: 32 MP çözünürlük (f/2,0 diyafram açıklığı)
- Arka Kamera: 108 MP Samsung ISOCELL HMX CMOS ana kamera (f/1,69 diyafram açıklığı); 20 MP çözünürlüğünde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör; 12 MP çözünürlüğünde portre kamerası; 8 MP çözünürlüğünde telefoto lens (10x hibrit yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme); 2 MP çözünürlüğünde makro lens
- Batarya: 30 W hızlı şarj destekli 5.260 mAh batarya
- Güvenlik: Ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensör
- İşletim sistemi: Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü
Mi Note 10 Lite: 3,599 TL (6 GB RAM-64 GB Depolama)
Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri
- Ekran: 6.47 inç FHD+ kavisli AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G
- RAM: 6 GB
- Depolama alanı: 128 GB'ye kadar
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Batarya: 5.260 mAh (30W hızlı şarj desteği)
- İşletim sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11
Redmi Note 9 Pro: 3,149 TL (6 GB RAM-64 GB Depolama)
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5.020 mAh (30 watt hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11
- Renkler: Mavi, beyaz, siyah
- Boyutlar: 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm
- Ağırlık: 209 gram
POCO F2 Pro: 5,799 TL
POCO F2 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç FHD+, Super AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 6 GB ya da 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 20 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11
- Batarya: 4.700 mAh (30 watt kablolu hızlı şarj desteği)
Redmi 9: 2,249 TL (3 GB RAM-32 GB Depolama)
Redmi 9 teknik özellikleri
- Ekran: 6.53 inç büyüklüğünde FHD+, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G80 (Mali-G52 GPU ile birlikte)
- RAM: 3 GB ya da 4 GB
- Depolama Alanı: 32 GB ya da 64 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Batarya: 5.020 mAh (10 watt hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11
- Bağlantı: 4G LTE, çift band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C
- Boyutlar: 163.32 mm x 77.01 mm x 9.1 mm
- Ağırlık: 198 gram
Redmi 9A: 2,069 TL
Redmi 9A özellikleri
- Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)
- Batarya: 5.000mAh
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)
- İşlemci: MediaTek Helio G25
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı
Redmi Note 8: 2,519 TL (4 GB RAM-64 GB Depolama)
Redmi Note 8 özellikleri
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 194 g
Redmi Note 8 Pro: 2,879 TL (6 GB RAM-64 GB Depolama)
Redmi Note 8 Pro özellikleri
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka Kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön Kamera: 20 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 199 g
Redmi Note 9: 2,519 TL (3 GB RAM-64 GB Depolama)
Redmi Note 9 teknik özellikleri
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD ekran (Gorilla Glass 5’le korunuyor)
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 3 GB / 4 GB
- Depolama alanı: 64 GB / 128 GB
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.020 mAh (18 W hızlı şarj teknolojisi)
Redmi Note 9S: 2,789 TL (4 GB RAM-64 GB Depolama)
Redmi Note 9S Teknik Özellikeri
- Ekran: 6,67 inç 20:9 2400×1080 Nokta Ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
- RAM: 4GB/6GB
- Depolama Alanı: 64GB/128 GB
- Ön Kamera: 16 MP ekran içi ön kamera
- Arka Kamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP
- Bağlantı: IR blaster
- Batarya: 5020mAh (tip) batarya
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11
Tüm bu ürünlere ek olarak tüketiciler, Mi Smart Band 4’e 179 TL, Mi Smart Band 4C’ye 135 TL ve Mi Smart Band 5’e de 265 TL karşılığında sahip olabilecekler. Pandemi nedeniyle önlemlerin alınacağı açılış sırasında sürpriz hediyeler verileceğini de belirtelim...