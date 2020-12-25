Business Strategy Summit İçin Geri Sayım Başladı

Dünyaca ünlü firmaların seminerler vereceği Business Strategy Summit için geri sayım başladı. 26-27 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan etkinlik, online olarak düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü(BÜYAK) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Business Strategy Summit (BSS), iş geliştirme ve strateji alanında Türkiye’nin ilk zirvesi olma özelliğine sahip.

26-27 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte QNB Finansbank, Google, P&G, Nestle, Anadolu Efes ve Abdi İbrahim gibi farklı sektörlerin önde gelen firmalarından konuşmacılar yer alacak ve seminerler ile iş stratejileri hakkında bilgiler paylaşacaklar.

Eş zamanlı olarak hem seminerler hem de workshop’lar düzenlenecek olan Business Strategy Summit’te yer alacak isimler ve ele alacakları konular şu şekilde;

Evrim Uyar - Stratejinin Temelleri ve Hayatımızdaki Yeri

Baransel Atçı - VUCA Dünyasında Strateji Odaklı Olmak

Göksemin Gökalp Özdemir - Dijital Dünyada Nasıl Marka Olunur?

Emre Başkan - Konfor Alanının Dışına Çıkmak (Workshop)

Mert Tuncer - Tersine Reklam İncelemek

Özgür Ahmet Köse - Marka Stratejisi ve Marka Yolculuğu

Etkinlik sonunda katılımcılara birer katılım sertifikası da verilecek olan Business Strategy Summit hakkında daha fazla bilgi almak için buyaktif.org web sitesini ziyaret edebilir, son gelişmeler için Instagram hesabını takip edebilir ve buraya tıklayarak etkinliğe kayıt olabilirsiniz.