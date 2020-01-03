Xiaomi Mi 10 Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşılan bir ekran koruyucu fotoğrafı, Xiaomi Mi 10 modeli hakkında ilk detayları ortaya çıkardı.

Son zamanlarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi cihazlarla popülerliğini iyiden iyiye artıran Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 2020 yılında da aynı başarıyı yakalamak için hız kesmeden çalışıyor. Bu noktada şirketin ilk 2020 model amiral gemisi telefonu olması beklenen Xiaomi Mi 10 hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaların kaynağıysa Çin’in ünlü sosyal medya sitesi Weibo’da paylaşılan bir ekran koruyucusu oldu.

Paylaşılan fotoğraflarda yer alan ekran koruyucusunun, hem Xiaomi’nin ilk 2020 model amiral gemisi modeli hem de Snapdragon 865 yonga setini kullanan ilk model olması beklenen Xiaomi Mi 10’a ait olduğu söyleniyor. Mi 10’un ekranının nasıl görüneceğine dair ufak ipuçları veren bu görüntü, Xiaomi’nin genellikle amiral gemileri için tercih ettiği ‘kavisli’ ekran yapısını bu modelde de devam ettireceğini gösteriyor.

Xiaomi Mi 10'da yer alması beklenen özellikler:

Kavisli ekran tasarımının yanı sıra ekran koruyucuda herhangi bir kamera deliğinin yer almaması da dikkat çekti. Bu noktada ilk akla gelen seçenek kızaklı kamera tasarımı olsa da cihazda delikli ön kamera tasarımının benimsendiği söyleniyor. Tabii ki Çinli firmanın ön kamera için nasıl bir tasarım tercihinde bulunduğunu görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Öte yandan büyük bir ekrana sahip olduğu anlaşılan Xiaomi Mi 10 hakkında yapılan tahminler, cihazın 6,5 inçlik OLED ekrana sahip olduğu yönünde. Bununla birlikte 2019’un amiral gemisi trendlerinden biri olan 90 Hz ekran yenileme hızı özelliğini Xiaomi Mi 10 modelinde görmemiz de oldukça muhtemel gözüküyor.

Önceki sızıntılara göre cihazın arka tarafında dikey olarak hizalanmış dörtlü kamera kurulumu bulunuyordu. Bu sensörlerinse 64 MP’lik Sony IMX 686 ana sensör, 20 MP’lik ultra geniş açı,12 MP’lik telefoto ve 5 MP’lik derinlik sensörü olacağı da verilen bilgiler arasında yerini alıyor. Son olarak cihazda 40 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh’lik bir batarya bulunacağı, 30 W kablosuz şarj ve 10 W tersine kablosuz şarjı destekleyeceği iddia ediliyor.

Xiaomi Mi 10 serisinin ne zaman tanıtılacağına dair Çinli firmadan yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bu noktada cihazların tanıtım tarihine dair bilinen tek detay ise 2020 yılının ilk çeyreğinde olacak olması.