Sony, Toplam 8 Kameralı Bir Telefon Geliştiriyor

Sony'nin 6 arka kameraya sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını daha önce sizlere aktarmıştık. Twitter üzerinden paylaşılan yeni görseller, Sony'nin yeni akıllı telefonunun 6 arka kameraya ve 2 de ön kameraya, yani toplamda 8 kameraya sahip olacağını ortaya çıkardı.

Teknoloji devi Sony'nin akıllı telefon sektörüne çığır açacak bir yenilikle gelmeye hazırlanıyor olabilir. Bunun nedeni Twitter'da ortaya çıkan bir görüntü. Ortaya çıkan görseller, Sony'nin önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı bir akıllı telefon modelini gösteriyor. Bu telefon, bugüne kadar alışık olduğumuz arka kamera kurulumlarının kurallarını baştan yazacağa benziyor. İşte Twitter'da Mark J. isimli bir kişi tarafından paylaşılan o görsel;

Mark J. bu paylaşımı yaparken, bu düşüncenin nereden çıktığını da açıkladı. Zaten daha önceden de benzer paylaşımlar yapan Mark J, bu bilgiyi bir yerden duyduğunu ifade etti ancak kaynağını açıklamadı. Ürünün hala gelişim sürecinde olduğunu belirten Mark J. tasarımın tam olarak böyle olmayabileceğini ancak Sony'nin kamera kurulumunda altı lens kullanacağını ifade etti. Mark J. telefonda kullanılacak olan lenslerin özelliklerini de paylaştı.

Mark J.'nin konuyla ilgili tek paylaşımı bu değildi. Mark J.'ye göre Sony, yeni Xperia telefonunun ön kısmında da iki farklı kamera kullanacak. Bu kameraların özellikleri ise şöyle;

Kameraların tüm özellikleri detaylı olarak açıklanmadı ancak Sony'nin yeni amiral gemisi olacak olan bu akıllı telefonda kullanıcıların tüm isteklerini karşılayacak bir kamera sistemini geliştirdiğini söylemek mümkün görünüyor. Önümüzdeki günlerde Sony'den bu akıllı telefonla ilgili nasıl bir açıklamanın geleceği henüz bilinmiyor.