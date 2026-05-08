Mayıs 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 2 Milyon TL'den Ucuza SUV Var!

SEAT’ın Mayıs 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Ibiza, Arona, Leon ve Ateca modelleri yer alırken, başlangıç fiyatı 1.821.000 TL ile Ibiza’da görülüyor. Leon ise PHEV motor seçeneğiyle listede konumlanıyor.

SEAT, Mayıs 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın hatchback ve SUV gövde tipindeki modelleri yer alıyor. Ibiza ve Arona 2026 model yılıyla listelenirken, Leon tarafında 2025 model yılına ait PHEV versiyon dikkat çekiyor.

Bu içerikte SEAT’ın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı versiyon bilgilerini ve opsiyon fiyatlarını bir araya getirdik. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını, devamında ise her modelin donanım ve opsiyon detaylarını bulabilirsiniz.

SEAT fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Ibiza 1.821.000 TL - Arona 1.968.000 TL - Leon 2.930.150 TL - Ateca 2.561.000 TL -

Ibiza fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli YENİ IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1.821.000 TL -

SEAT Ibiza, markanın hatchback gövde tipindeki kompakt modeli olarak şehir içi kullanıma odaklanan bir seçenek sunuyor. Mayıs 2026 listesinde tek versiyonla yer alan model, DSG şanzımanlı Style Plus donanımıyla markanın en erişilebilir otomobili konumunda bulunuyor.

Ibiza opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 12.000 TL Style Plus Özel Renk 24.000 TL Style Plus

Arona fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli YENİ ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1.968.000 TL -

SEAT Arona, SUV gövde tipiyle Ibiza’ya göre daha yüksek sürüş pozisyonu isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde 2026 model yılıyla görünen Arona, Style Plus donanımı ve DSG şanzımanıyla şehir içi kullanımda pratik bir alternatif oluşturuyor.

Arona opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 12.000 TL Style Plus Özel Renk 24.000 TL Style Plus

Leon fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR 2.930.150 TL -

SEAT Leon, hatchback gövde yapısı ve sportif karakteriyle markanın dikkat çeken modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Mayıs 2026 listesinde şarj edilebilir hibrit altyapıya sahip FR versiyonuyla yer alan model, hem günlük kullanım hem de hibrit sürüş beklentilerine hitap ediyor.

Leon opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.500 TL FR Özel Renk 31.000 TL FR

Ateca fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus 2.561.000 TL -

SEAT Ateca, markanın SUV ürün gamında daha geniş ve kullanışlı bir seçenek olarak konumlanıyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde 2026 model yılıyla yer alan model, 1.5 EcoTSI motoru, DSG şanzımanı ve Style Plus donanımıyla aile kullanımına uygun bir alternatif sunuyor.

Ateca opsiyon fiyatları - Mayıs 2026