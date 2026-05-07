Mayıs 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo7 Hem Tiggo8'de Kampanya Var!

Chery’nin yeni Tiggo8 ve yeni Tiggo7 modellerine ait güncel fiyatlar paylaşıldı. Listede tavsiye edilen anahtar teslim fiyatların yanında bazı versiyonlar için kampanyalı fiyatlar da yer alıyor.

Chery, Mayıs 2026 dönemine ait güncel fiyat listesinde Yeni Tiggo8 ve Yeni Tiggo7 modellerinin fiyatlarını yayımladı. Paylaşılan tabloda 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri ayrı ayrı listelenirken, kampanyalı anahtar teslim fiyatlar da tavsiye edilen fiyatlardan ayrı şekilde gösterildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte Chery’nin Mayıs 2026 fiyat listesinde yer alan Yeni Tiggo8 ve Yeni Tiggo7 modellerinin güncel fiyatlarını inceliyoruz. Model bazlı tablolarda donanım, motor, şanzıman, tavsiye edilen anahtar teslim fiyat ve kampanyalı fiyat bilgileri yer alıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Chery fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Tiggo8 2.658.000 TL 2.536.000 TL Yeni Tiggo7 2.270.000 TL 2.135.000 TL*

Yeni Tiggo8 fiyatları - Mayıs 2026

Model Yılı Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2025 1.6 TGDI 145hp Prestige, 7DCT 2.658.000 TL 2.536.000 TL 2026 1.6 TGDI 145hp Prestige, 7DCT 2.740.000 TL -

Yeni Tiggo8, Chery’nin Tiggo ailesinde daha büyük gövde yapısıyla öne çıkan modellerinden biri olarak konumlanıyor. Mayıs 2026 listesinde Prestige donanım ve 1.6 TGDI 145hp 7DCT seçeneğiyle yer alan model, 2025 ve 2026 model yılı fiyatlarıyla ayrı ayrı sunuluyor.

Yeni Tiggo8 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Tiggo7 fiyatları - Mayıs 2026

Model Yılı Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2025 1.6 TGDI 145hp Prestige 4x2, 7DCT 2.270.000 TL 2.135.000 TL* 2026 1.6 TGDI 145hp Prestige 4x2, 7DCT 2.310.000 TL 2.175.000 TL* 2026 1.6 TGDI 145hp Prestige 4x4, 7DCT 2.605.000 TL 2.391.000 TL

Belirtilen kampanya takas desteği için geçerlidir.

Yeni Tiggo7, Mayıs 2026 fiyat listesinde hem 2025 hem de 2026 model yılı seçenekleriyle yer alıyor. Prestige donanımla sunulan modelde 4x2 ve 4x4 versiyonlar bulunuyor. Kampanyalı fiyatların bazı satırlarda takas desteği kapsamında geçerli olduğu ayrıca belirtiliyor.

Yeni Tiggo7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.