ABD hükümeti, UAP yani tanımlanamayan anormal fenomenlere ilişkin gizliliği kaldırılan dosyaları herkesin erişimine açmaya başladı. Trump yönetiminin şeffaflık hamlesi kapsamında açılan portalda ilk etapta 162 dosya yayımlandı.

ABD, yıllardır komplo teorilerinin, belgesellerin ve sayısız internet tartışmasının merkezinde olan UFO dosyaları için oldukça dikkat çeken bir adım attı. UAP olarak adlandırılan tanımlanamayan anormal fenomenlere ilişkin yeni belgeler kamuya açılmaya başlandı.

Bu belgeler, ABD hükümeti tarafından yayımlanan WAR.GOV/UFO isimli özel portalda toplanıyor. Yani artık konuya ilgi duyan kişiler, farklı kurumların arşivleri arasında kaybolmak yerine UAP dosyalarına tek bir yerden ulaşabilecek.

İlk etapta 162 dosya yayımlandı

ABD’nin yayımladığı ilk pakette toplam 162 dosya yer alıyor. Bu dosyalar arasında FBI kayıtları, eski devlet yazışmaları ve NASA’nın insanlı uzay görevlerine ait bazı belgeler bulunuyor. ABD yönetimi, bunun yalnızca başlangıç olduğunu ve yeni dosyaların ilerleyen süreçte kademeli olarak yayımlanacağını söylüyor.

Söz konusu çalışmalar; Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Enerji Bakanlığı, NASA, FBI ve AARO gibi kurumların dahil olduğu geniş bir süreç kapsamında yürütülüyor. Yani bu portal, yalnızca tek bir kurumun arşivini açması değil; farklı ABD federal kurumlarının dahil olduğu büyük çaplı bir şeffaflık hamlesi.

Dosyalarda neler var?

Yayımlanan belgelerde farklı dönemlere ait kayıtlar bulunuyor. Bunlardan biri, Eylül 2023’te bir drone pilotunun gökyüzünde parlak ve çizgisel bir nesne gördüğünü söylemesine ilişkin FBI görüşmesi. Bir diğer dikkat çeken kayıt ise Apollo 17 görevinden bir NASA fotoğrafı.

Söz konusu Apollo 17 fotoğrafında üç noktanın üçgen formda göründüğü belirtiliyor. Ancak burada önemli bir noktayı vurgulamak gerekiyor: Bu görüntülerin hiçbiri doğrudan “uzaylı kanıtı” olarak sunulmuyor. ABD kurumları da bu dosyaları bu şekilde yorumlamıyor. Bunlar yalnızca "Ne olduğu bilinmeyen" nesneleri gösteriyor.

Yani uzaylılar kanıtlandı mı?

Hayır, en azından şimdilik böyle bir şey söylemek mümkün değil. ABD’nin yayımladığı bu dosyalar, tanımlanamayan olaylara ilişkin kayıtların kamuya açılması anlamına geliyor. Ancak “tanımlanamayan” ifadesi, otomatik olarak “dünya dışı” demek değil. Örneğin bir ülkenin varlığını açıklamadığı ve kayıtlarda ne olduğu anlaşılamayan bir uçan araç da bu dosyalarda yer alabilir.

Pentagon ve AARO’nun önceki değerlendirmelerinde de birçok UAP olayının balon, drone, kuş, uydu, uçak, optik yanılsama ya da eksik veri nedeniyle açıklanamadığı belirtilmişti. Yani bazı olayların çözülememiş olması, bunların mutlaka dünya dışı bir teknolojiye ait olduğu anlamına gelmiyor.

Peki UAP tam olarak ne demek?

UAP, “Unidentified Anomalous Phenomena” ifadesinin kısaltması. Türkçeye tanımlanamayan anormal fenomenler olarak çevrilebilir. Eskiden bu tarz olaylar için daha çok UFO ifadesi kullanılıyordu. Ancak ABD kurumları son yıllarda UAP terimini tercih ediyor.

Bunun nedeni, konuyu artık ciddiyetini kaybetmiş bir ifade olan UFO yani “uçan daire” algısından çıkarmak. UAP kavramı; havada, denizde, uzayda ya da farklı sensör sistemlerinde tespit edilen ancak ilk bakışta açıklanamayan olayları daha geniş bir çerçevede ele alıyor. Böylece mesele biraz daha bilimsel ve resmî bir zemine taşınıyor.

Dosyalar kademeli olarak paylaşılacak

Portal, yayımlanan UAP dosyalarının tek noktadan takip edilebilmesi için hazırlanmış durumda. İlk pakette 162 dosya yayımlanmış olsa da ABD yönetimi, yeni belge, fotoğraf ve videoların ilerleyen süreçte paylaşılmaya devam edeceğini belirtiyor.

Bu da doğal olarak beklentiyi artırıyor. Çünkü yıllardır ABD’nin elinde çok daha fazla UAP kaydı olduğu düşünülüyordu. Ancak yine de bu dosyaları değerlendirirken temkinli olmakta fayda var. Özellikle askerî sensörlerden gelen görüntüler, kamera açıları, düşük çözünürlük ve eksik bağlam birçok olayı olduğundan daha gizemli gösterebiliyor.