Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

ABD, Yıllardır Merak Edilen UFO Dosyalarını Paylaştı: İşte Bugüne Kadar Saklanan Fotoğraflar

ABD hükümeti, UAP yani tanımlanamayan anormal fenomenlere ilişkin gizliliği kaldırılan dosyaları herkesin erişimine açmaya başladı. Trump yönetiminin şeffaflık hamlesi kapsamında açılan portalda ilk etapta 162 dosya yayımlandı.

ABD, Yıllardır Merak Edilen UFO Dosyalarını Paylaştı: İşte Bugüne Kadar Saklanan Fotoğraflar
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

ABD, yıllardır komplo teorilerinin, belgesellerin ve sayısız internet tartışmasının merkezinde olan UFO dosyaları için oldukça dikkat çeken bir adım attı. UAP olarak adlandırılan tanımlanamayan anormal fenomenlere ilişkin yeni belgeler kamuya açılmaya başlandı.

Bu belgeler, ABD hükümeti tarafından yayımlanan WAR.GOV/UFO isimli özel portalda toplanıyor. Yani artık konuya ilgi duyan kişiler, farklı kurumların arşivleri arasında kaybolmak yerine UAP dosyalarına tek bir yerden ulaşabilecek.

İçerikten Görseller

ABD, Yıllardır Merak Edilen UFO Dosyalarını Paylaştı: İşte Bugüne Kadar Saklanan Fotoğraflar
ccdc8f34-a4f9-41f7-ac00-dcdefaeea7d1-DOWUAPPR49UnresolvedUAPReportDepartmentoftheArmy2026
5213bbca-8e7b-42c6-a59d-945b65052f39-DOWUAPPR46UnresolvedUAPReportINDOPACOM2024
0_NASA-UAP-VM6-Apollo-17-1972
8d424437-7def-4017-8409-38653b8b0d24-DepartmentofWarreleasesneverbeforeseenUFOfilesDoW3 +3

İlk etapta 162 dosya yayımlandı

ccdc8f34-a4f9-41f7-ac00-dcdefaeea7d1-DOWUAPPR49UnresolvedUAPReportDepartmentoftheArmy2026

ABD’nin yayımladığı ilk pakette toplam 162 dosya yer alıyor. Bu dosyalar arasında FBI kayıtları, eski devlet yazışmaları ve NASA’nın insanlı uzay görevlerine ait bazı belgeler bulunuyor. ABD yönetimi, bunun yalnızca başlangıç olduğunu ve yeni dosyaların ilerleyen süreçte kademeli olarak yayımlanacağını söylüyor.

Söz konusu çalışmalar; Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Enerji Bakanlığı, NASA, FBI ve AARO gibi kurumların dahil olduğu geniş bir süreç kapsamında yürütülüyor. Yani bu portal, yalnızca tek bir kurumun arşivini açması değil; farklı ABD federal kurumlarının dahil olduğu büyük çaplı bir şeffaflık hamlesi.

Dosyalarda neler var?

5213bbca-8e7b-42c6-a59d-945b65052f39-DOWUAPPR46UnresolvedUAPReportINDOPACOM2024

Yayımlanan belgelerde farklı dönemlere ait kayıtlar bulunuyor. Bunlardan biri, Eylül 2023’te bir drone pilotunun gökyüzünde parlak ve çizgisel bir nesne gördüğünü söylemesine ilişkin FBI görüşmesi. Bir diğer dikkat çeken kayıt ise Apollo 17 görevinden bir NASA fotoğrafı.

0_NASA-UAP-VM6-Apollo-17-1972

Söz konusu Apollo 17 fotoğrafında üç noktanın üçgen formda göründüğü belirtiliyor. Ancak burada önemli bir noktayı vurgulamak gerekiyor: Bu görüntülerin hiçbiri doğrudan “uzaylı kanıtı” olarak sunulmuyor. ABD kurumları da bu dosyaları bu şekilde yorumlamıyor. Bunlar yalnızca "Ne olduğu bilinmeyen" nesneleri gösteriyor.

Yani uzaylılar kanıtlandı mı?

8d424437-7def-4017-8409-38653b8b0d24-DepartmentofWarreleasesneverbeforeseenUFOfilesDoW3

Hayır, en azından şimdilik böyle bir şey söylemek mümkün değil. ABD’nin yayımladığı bu dosyalar, tanımlanamayan olaylara ilişkin kayıtların kamuya açılması anlamına geliyor. Ancak “tanımlanamayan” ifadesi, otomatik olarak “dünya dışı” demek değil. Örneğin bir ülkenin varlığını açıklamadığı ve kayıtlarda ne olduğu anlaşılamayan bir uçan araç da bu dosyalarda yer alabilir.

687642b9-d660-43e1-8199-532c1143005f-DepartmentofWarreleasesneverbeforeseenUFOfilesDoW2

Pentagon ve AARO’nun önceki değerlendirmelerinde de birçok UAP olayının balon, drone, kuş, uydu, uçak, optik yanılsama ya da eksik veri nedeniyle açıklanamadığı belirtilmişti. Yani bazı olayların çözülememiş olması, bunların mutlaka dünya dışı bir teknolojiye ait olduğu anlamına gelmiyor.

Peki UAP tam olarak ne demek?

943ef1b9-85d5-4dae-ae55-55b08b91cba9-DepartmentofWarreleasesneverbeforeseenUFOfilesDoW

UAP, “Unidentified Anomalous Phenomena” ifadesinin kısaltması. Türkçeye tanımlanamayan anormal fenomenler olarak çevrilebilir. Eskiden bu tarz olaylar için daha çok UFO ifadesi kullanılıyordu. Ancak ABD kurumları son yıllarda UAP terimini tercih ediyor.

Bunun nedeni, konuyu artık ciddiyetini kaybetmiş bir ifade olan UFO yani “uçan daire” algısından çıkarmak. UAP kavramı; havada, denizde, uzayda ya da farklı sensör sistemlerinde tespit edilen ancak ilk bakışta açıklanamayan olayları daha geniş bir çerçevede ele alıyor. Böylece mesele biraz daha bilimsel ve resmî bir zemine taşınıyor.

Dosyalar kademeli olarak paylaşılacak

0_DOW-UAP-PR19-Unresolved-UAP-Report-Middle-East-May-2022

Portal, yayımlanan UAP dosyalarının tek noktadan takip edilebilmesi için hazırlanmış durumda. İlk pakette 162 dosya yayımlanmış olsa da ABD yönetimi, yeni belge, fotoğraf ve videoların ilerleyen süreçte paylaşılmaya devam edeceğini belirtiyor.

Bu da doğal olarak beklentiyi artırıyor. Çünkü yıllardır ABD’nin elinde çok daha fazla UAP kaydı olduğu düşünülüyordu. Ancak yine de bu dosyaları değerlendirirken temkinli olmakta fayda var. Özellikle askerî sensörlerden gelen görüntüler, kamera açıları, düşük çözünürlük ve eksik bağlam birçok olayı olduğundan daha gizemli gösterebiliyor.

Ufo Uzay

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Mayıs 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo7 Hem Tiggo8'de Kampanya Var!

Mayıs 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo7 Hem Tiggo8'de Kampanya Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com